Софія Ротару живе в Римі? Український співак "засвітив" фото

Музикант поділився історією, що трапилася з ним під час візиту до Риму. Наразі він перебуває у благодійному турі Європою, збираючи кошти для допомоги українським військовим і постраждалим від війни.

Відомий український співак Ігор Целип, переможець шоу "Караоке на Майдані" у 2018 році, поселявся в орендованій квартирі в районі Тусколано. На домофоні він помітив табличку з написом "Rоtaru Sofia". Детальніше про це артист розповів у коментарі Фокусу.

Ігор каже, що бронював житло через онлайн-сервіс, щоб зекономити кошти й більше передати на підтримку Збройних сил України.

"Я поселився у звичайному орендованому житлі, нічого розкішного. І коли побачив на домофоні табличку "Rоtaru Sofia" — щиро здивувався. Особисто Софію Ротару там не бачив, можу сказати лише одне: якщо це справді збіг, то дуже цікаве. Поважаю Софію Михайлівну, люблю її пісні й виріс на її творчості", — розповів Фокусу Ігор Целип.

Відео дня

Виконавець додав, що у цьому будинку близько 10 поверхів, збоку також є кілька висоток — це звичайний спальний район.

На запитання, чому він не наважився натиснути кнопку, аби перевірити, чи так це насправді, музикант відповідає: "Поважаю особистий простір, проте, якби побачив, то привітався б, звісно".

Ігор Целип наразі активно проводить благодійні концерти в Європі та Великій Британії, збираючи кошти для допомоги українським військовим і постраждалим від війни.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі зʼявилося свіже фото 78-річної співачки Софії Ротару, яка, за словами її сестри Ауріки, під час війни продовжує жити в Києві. Знімок був зроблений 22 серпня 2025 року.

Онук Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, вийшов на звʼязок та показав, чим займається за кордоном.

Крім того, народна артистка може дати перше велике інтерв’ю від початку повномасштабної війни українській пресі.