Софія Ротару живе в Римі? Український співак "засвітив" фото
Музикант поділився історією, що трапилася з ним під час візиту до Риму. Наразі він перебуває у благодійному турі Європою, збираючи кошти для допомоги українським військовим і постраждалим від війни.
Відомий український співак Ігор Целип, переможець шоу "Караоке на Майдані" у 2018 році, поселявся в орендованій квартирі в районі Тусколано. На домофоні він помітив табличку з написом "Rоtaru Sofia". Детальніше про це артист розповів у коментарі Фокусу.
Ігор каже, що бронював житло через онлайн-сервіс, щоб зекономити кошти й більше передати на підтримку Збройних сил України.
"Я поселився у звичайному орендованому житлі, нічого розкішного. І коли побачив на домофоні табличку "Rоtaru Sofia" — щиро здивувався. Особисто Софію Ротару там не бачив, можу сказати лише одне: якщо це справді збіг, то дуже цікаве. Поважаю Софію Михайлівну, люблю її пісні й виріс на її творчості", — розповів Фокусу Ігор Целип.
Виконавець додав, що у цьому будинку близько 10 поверхів, збоку також є кілька висоток — це звичайний спальний район.
На запитання, чому він не наважився натиснути кнопку, аби перевірити, чи так це насправді, музикант відповідає: "Поважаю особистий простір, проте, якби побачив, то привітався б, звісно".
Ігор Целип наразі активно проводить благодійні концерти в Європі та Великій Британії, збираючи кошти для допомоги українським військовим і постраждалим від війни.
