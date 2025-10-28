София Ротару живет в Риме? Украинский певец "засветил" фото

Музыкант поделился историей, случившейся с ним во время визита в Рим. Сейчас он находится в благотворительном туре по Европе, собирая средства для помощи украинским военным и пострадавшим от войны.

Известный украинский певец Игорь Целип, победитель шоу "Караоке на Майдане" в 2018 году, поселялся в арендованной квартире в районе Тусколано. На домофоне он заметил табличку с надписью "Rоtaru Sofia". Подробнее об этом артист рассказал в комментарии Фокусу.

Игорь говорит, что бронировал жилье через онлайн-сервис, чтобы сэкономить средства и больше передать на поддержку Вооруженных сил Украины.

"Я поселился в обычном арендованном жилье, без излишеств. И когда увидел на домофоне табличку "Rоtaru Sofia" — искренне удивился. Лично Софию Ротару там не видел, могу сказать лишь одно: если это действительно совпадение, то очень интересное. Я уважаю Софию Михайловну, люблю ее песни и вырос на ее творчестве", — рассказал Фокусу Игорь Целип.

Исполнитель добавил, что в этом доме около 10 этажей, сбоку также есть несколько высоток — это обычный спальный район.

На вопрос, почему он не решился нажать кнопку, чтобы проверить, так ли это на самом деле, музыкант отвечает: "Уважаю личное пространство, однако, если бы увидел, то поздоровался бы, конечно".

Игорь Целип сейчас активно проводит благотворительные концерты в Европе и Великобритании, собирая средства для помощи украинским военным и пострадавшим от войны.

