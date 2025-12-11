"Собі залишаю 15 тисяч": Суханов розповів про заробітки під час війни та колишню дружину (фото)

Український телеведучий Олексій Суханов зізнався, з чого заробляє та скільки витрачає в місяць на себе. Значну частину доходу журналіст донатить на адресні потреби.

Ведучий шоу "Говорить вся країна" прийшов на інтервʼю до Слави Дьоміна.

Заробітки Суханова

Дьомін запитав у свого гостя, що зараз більше приносить заробіток — театр, телебачення чи YouTube.

"Все потроху в гаманець. Але все зароблене своєю працею, слава тобі Господи. Цим я і пишаюся", — каже Суханов.

Ба більше, популярний ведучий витрачає на себе 15 тисяч гривень на місяць.

"Я собі на життя, не враховуємо комунальні послуги, поїсти, каву випити, я собі залишаю 15 тисяч гривень. Все інше я витрачаю винятково на адресну допомогу. Я не відкладаю зараз. З початку повномасштабного вторгнення я не відкладаю. Були збереження до цього. Зараз я просто заробляю, живу і адресно допомагаю", — зізнався журналіст.

Зокрема, Олексій має квартиру в Києві, квартиру в Юрмалі та автомобіль.

"У мене немає пасивного прибутку", — наголосив він.

Олексій Суханов Фото: Instagram

Ставлення до Ахметова

Також Дьомін запитав, як Суханов ставиться до мільярдера Ріната Ахметова, який свого часу володів телеканалом "Україна".

"Ця людина, яка була дійсно засновником каналу, на якому я мав щастя і честь працювати. І я є свідком багатьох моментів, коли він допомагав людям. І зараз, до речі, дуже потужно допомагає. Ми не знайомі особисто. Ми ніколи так не спілкувалися. Це людина, яку я дуже поважаю і завжди буду поважати", — сказав телеведучий.

Перше кохання Суханова

Перше кохання журналіста було на літній практиці в дитячому таборі.

"Вона була вожатою. А я на кухні працював. Я був кухар. І ми з нею на гойдалках", — пригадав журналіст.

Олексій зізнався, що тоді ні з ким не радився щодо того, як поводитися з дівчатами. Лише брав приклад з батьків та дідуся з бабусею.

Перший шлюб

Телеведучий розповів, що насправді одружився, бо так захотіла кохана Ольга. Вони були разом 13 років.

"Оля теж довіряла мені. У нас були вкрай довірливі взаємини", — каже Суханов.

Втім, останній рік вона "терпіла" чоловіка.

"В мене вкрай поганий характер. Я Козеріг. Якби ми були настільки розумні тоді, як зараз, то, напевно, люди не робили б помилок. Я робив помилки. Я єдине, що можу сказати, що зараз я в багатьох моментах так би не вчинив. Коли людина тебе кохає та цінує — це величезне щастя", — вважає ведучий.

Олексій Суханов з колишньою дружиною Ольгою Фото: YouTube

До того ж, Олексій не був тоді готовий до батьківства. Він через роки дуже поважає ексдружину та цінує її.

