Генерал КДБ жив у під'їзді: Олексій Суханов розповів про побачене перед початком війни

Олексій Суханов заявив, що перед повномасштабним вторгненням у столиці України уже перебували кадрові російські військові й чекали, щоб провести парад на Хрещатику.

Український телеведучий, який народився і жив в Росії до 2014 року, розповів про Київ напередодні великої війни. За його словами, росіяни методично готувалися до вторгнення, тож задовго до початку бойових дій в столиці орудували кадрові російські військові найвищого рангу.

Олексій Суханов, колишній ведучий популярного шоу "Говорить Україна", поділився спогадами про життя в Києві перед повномасштабним вторгненням. В інтерв'ю "ІПсО і люди" він заявив, що на той час в місті уже перебували російські військові й чекали, щоб провести парад на Хрещатику.

"Генерал, який вже готував парад перемоги на Хрещатику. Ви знаєте, він посилився у під’їзді ще заздалегідь… Вони не тільки вербували, а й самі тут селилися. Ця гидота так, жила. Але ми зробили — долучили хлопців. Брали його дуже гучно. Але все це після перемоги, бо там багато моментів, про які поки що не можна говорити", — розповідає Суханов.

Відео дня

Телеведучий Олексій Суханов Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ведучий проєкту "Говорить вся країна" різко розкритикував заяви народної депутатки Мар’яни Безуглої про ЛГБТ-спільноту.

Олексій Суханов також поділився подробицями про свої витрати на життя в Києві. Як виявилося, він дотримується доволі скромного стилю життя й нерідко купує речі на китайських онлайн-майданчиках.

Крім того, телеведучий прокоментував скандал навколо актора Костянтина Темляка. Після хвилі критики той опублікував новий пост із цитатою Румі та промовистим жестом, пояснивши власне бачення ситуації.