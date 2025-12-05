Генерал КГБ жил в подъезде: Алексей Суханов рассказал об увиденном перед началом войны

Алексей Суханов заявил, что перед полномасштабным вторжением в столице Украины уже находились кадровые российские военные и ждали, чтобы провести парад на Крещатике.

Украинский телеведущий, который родился и жил в России до 2014 года, рассказал о Киеве накануне большой войны. По его словам, россияне методично готовились к вторжению, поэтому задолго до начала боевых действий в столице орудовали кадровые российские военные самого высокого ранга.

Алексей Суханов, бывший ведущий популярного шоу "Говорит Украина", поделился воспоминаниями о жизни в Киеве перед полномасштабным вторжением. В интервью "ИПсО и люди" он заявил, что в то время в городе уже находились российские военные и ждали, чтобы провести парад на Крещатике.

"Генерал, который уже готовил парад победы на Крещатике. Вы знаете, он усилился в подъезде еще заранее… Они не только вербовали, но и сами здесь селились. Эта гадость такая, жила. Но мы сделали — подключили ребят. Брали его очень громко. Но все это после победы, потому что там много моментов, о которых пока нельзя говорить", — рассказывает Суханов.

Телеведущий Алексей Суханов Фото: Instagram

