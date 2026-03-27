Суханов уперше розповів про кохану людину та всиновлення дитини: "Це для мене боляче"

Відомий український тележурналіст і ведучий Олексій Суханов уперше зізнався, що закоханий та живе разом з коханою людиною.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній ведучий шоу "Говорить Україна" заговорив, чому особисте має залишатися поза увагою публіки, особливо в часи війни.

Суханов про кохану людину

За роки після розлучення в житті Олексія було різне: симпатії, зацікавленості, закоханості. Але справжнє кохання було лише одне.

"У коханні треба брати не кількістю, а якістю", — каже журналіст.

Між закоханістю і коханням Олексій проводить чітку межу. Зараз він впевнено заявляє, що кохає. Втім, афішувати своє особисте життя не збирається.

"Щастя любить тишу. Чого я маю хизуватися цим? Мені здається, що це навіть якось невиховано зараз хизуватися своїм особистим щастям на тлі того, що люди втрачають своє щастя. Є люди, яким це завдає болю. Моє щастя не може і не хоче завдавати болю. Тоді це вже не щастя. Щастя має надихати", — зізнався Суханов.

Олексій Суханов

Усиновлення дитини

Маша Єфросиніна пригадала, як її співрозмовник колись в інтервʼю казав, що хоче всиновити дитину. Вона запитала, чи бажання ще актуальне.

"Це актуально. Але у взаєминах двоє і має бути спільне рішення і згода спільна. Час від часу я повертаюся до цього. Це для мене боляче", — зізнався Олексій.

Втім, журналіст не втрачає оптимізму.

"Але якщо хотіти і докладати зусиль — все обовʼязково вийде", — вважає він.

