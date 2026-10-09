Переніс інсульт: Олексій Суханов відверто заговорив про важку хворобу

Український телеведучий відверто розповів про свою хворобу – цукровий діабет. Як виявилось, знаменитість навіть переніс інсульт.

За словами Олексія Суханова, на сьогодні цукровий діабет стає все більше розповсюдженим явищем. Ця хвороба з’являється через стресові ситуації. Про це ведучий розповів в інтерв’ю Єві Коршик.

Суханов хворіє на цукровий діабет

Телезірка зізнався, що зараз ретельно слідкує за своїм здоров’ям. Йому треба постійно контролювати себе тому, що діабет – це як тихий ворог, який починає руйнувати з середини.

"Цукровий діабет стає все більше розповсюдженим явищем, тому що перша причина – це не цукор, а стреси. А ми живемо всією країною у режимі постійного стресу. Єдине, що треба себе постійно контролювати, тому що діабет – це тихий ворог, який починає тебе руйнувати з середини і може призвести до інсульту, інфаркту, до уражень судинної системи. Наприклад, до ампутації кінцівок, втрати зору", — сказав Суханов.

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Ведучий зазначив, що з цукровим діабетом жарти погані. За його словами, цього уникнути неможливо. Єдиний варіант – стежити та контролювати.

"Я прийняв цю хворобу, коли вона в мене вже була п’ять років. Раніше я не слідкував за цим, а тепер у мене таке простирадло пігулок", — розповів Олексій.

Як виглядає Олексій Суханов Фото: Instagram

Суханов переніс інсульт

Стосовно перенесеного інсульту ведучий не дуже любить говорити. Він лише зазначив, що вже пройшов реабілітацію і все, на щастя, обійшлось.

"Оговтався та й оговтався. Проходив реабілітацію, зараз наче нормально все функціонує. Іноді, звичайно, трохи забуваю слова, але нічого. Слава богу, що все обійшлось. Бережіть себе", — додав Суханов.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Олексій Суханов уперше зізнався, що закоханий та живе разом з коханою людиною. Він заговорив, чому особисте має залишатися поза увагою публіки, особливо в часи війни.

Також ведучий, який народився та жив у Росії до 2014 року, але свідомо обрав Україну, залишається тут, попри жахи війни. Олексій зізнався: коли переживав моменти обстрілів, думав про те, що, ймовірно, варто виїхати в безпечне місце.

Крім того, Олексій Суханов зізнався, з чого заробляє та скільки витрачає в місяць на себе. Значну частину доходу журналіст донатить на адресні потреби.