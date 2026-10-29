"Это спасло мне жизнь": Даша Астафьева призналась, что тяжело заболела

Украинская певица и диктор Радиодиктанта национального единства-2026 Даша Астафьева впервые подтвердила факт тяжелой болезни.

Рассказывая "Телевидению Торонто" о работе над книгой Софии Яблонской, звезда призналась, что тогда сильно болела.

Даша Астафьева рассказала о болезни

Основательница книжного приложения работала над "Книгой об отце".

"Это первая книга, которая помогла мне оправиться от очень тяжелой личной трагедии. Несколько лет назад убили мою собачку. И я очень сильно переживала эту утрату. Я не могла ничего делать. Я несколько месяцев просто лежала и смотрела перед собой. Потом мы поехали немного отвлечься в Карпаты, и я случайно просто… Я даже не знала в тот момент, откуда у меня взялась эта книга. А в ней так ярко описывается, как автор в детстве потеряла собачку. И я так почувствовала…" — вспомнила артистка.

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Автор тоже винила себя в смерти собачки, что Даша в тот момент очень хорошо понимала.

"И когда я взялась за эту работу, за эту книгу. Это то, что меня спасло. Я впервые об этом рассказываю. Я очень сильно заболела. Но именно работа и исследование биографии Софии Яблонской спасли мне жизнь. Близкие люди, которые меня поддерживали, работа, желание жить", — призналась Астафьева

Даша говорит, что прочитала весь цикл книг Яблонской, и выражает своё восхищение ею.

Даша Астафьева Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинская актриса Наталья Сумская, которая в прошлом году читала Радиодиктант национального единства, проанализировала поведение своей преемницы Астафьевой.

Певица, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.

Даша Астафьева активно занимается волонтерством, создала книжное приложение UnderBooks для популяризации украинского языка и литературы, а также стала диктором в этом году. В эксклюзивном интервью Фокусу артистка рассказала об этом.