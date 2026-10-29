Сравнила с Януковичем: Сумская "прошлась" по Астафьевой после Радиодиктанта

Украинская актриса Наталья Сумская, которая в прошлом году читала Радиодиктант национального единства, проанализировала поведение своей преемницы Даши Астафьевой.

В эфире телеканала "Киев 24" народная артистка Украины раскритиковала назначение певицы, а также её мемную фразу "встал и вышёл" в конце.

Сумская прокомментировала поведение Астафьевой

По мнению Натальи Вячеславовны, фигура артистки не объединила общество, а разъединила его.

"То есть не единство, а раскол общества, скажем так. Он произошёл. Было ли это сделано намеренно?" — спросила Сумская.

Кроме того, актриса считает, что короткие предложения можно было прочитать один раз, а не повторять трижды. Например, "верь мне крепко". Наталья Сумская также считает, что Астафьева выбрали, чтобы "порадовать людей", а стоило бы оставить чтецом только учителя.

Видео дня

"И зрители в целом очень положительно отнеслись к этому, несмотря на те упреки, о которых мы сейчас говорим", — говорит актриса.

"Встал и вышел"

Отдельно Наталья Вячеславовна прокомментировала жест, которым певица ответила хейтерам: словами: "Встал и вышел". А после этого бросила на стол ручку.

"Это было слишком и не очень остроумно, но человек не удержался и выдал себя таким образом, что её всё-таки задели упреки людей, которые накануне диктанта были адресованы ей. Я так это восприняла", — отреагировала Сумская.

Более того, актриса сравнила поведение Даши с мемным жестом Януковича, который после бегства из Украины от злости сломал ручку на глазах у камер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Люди шутили о "Григории Сковороде", который пришёл писать диктант, о правописании некоторых сложных слов и не только.

"Досталось" и Насте Каменских, которая недавно рассказала, что из-за украинского языка у неё появилась киста.

Даша Астафьева, которая в этом году читала Радиодиктант национального единства, иронично ответила своим критикам.