Порівняла з Януковичем: Сумська "пройшлася" по Астаф'євій після Радіодиктанту

Українська акторка Наталія Сумська, яка минулого року читала Радіодиктант національної єдності, проаналізувала поведінку своєї наступниці Даші Астафʼєвої.

В ефірі телеканалу "Київ 24" народна артистка України розкритикувала призначення співачки, а також її мемну фразу "встав і вийшов" наприкінці.

Сумська прокоментувала поведінку Астафʼєвої

На думку Наталії Вʼячеславівни, постать артистки не об’єднала суспільство, а роз’єднала його.

"Тобто не єдність, а розділення суспільства, скажімо так. Воно відбулося. Чи це навмисно було зроблено?" — запитала Сумська.

Також акторка вважає, що короткі речення можна було прочитати один раз, а не повторювати тричі. Наприклад, "вір мені міцно". Наталія Сумська також вважає, що Астаф’єву обрали, аби "потішити людей", а варто було б залишити читцем лише вчителя.

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"І глядацька маса велика дуже схвально до цього поставилася, не зважаючи на ті закиди, про які ми зараз говоримо", — каже акторка.

"Встав і вийшов"

Окремо Наталія Вʼячеславівна прокоментувала жест, яким співачка відповіла хейтерам: словами: "Встав і вийшов". А після цього кинула на стіл ручку.

"Це було занадто і не дуже дотепно, але людина не втрималася і викрила себе таким чином, що її все-таки дістали дорікання людей, які в переддень написання диктанту були адресовані їй. Я так сприйняла це", — відреагувала Сумська.

Ба більше, акторка порівняла поведінку Даші з мемним жестом Януковича, який після втечі з України від злості перед камерами зламав ручку.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Люди жартували про "Григорія Сковороду", який прийшов писати диктант, правопис деяких складних слів і не тільки.

"Дісталося" і Насті Каменських, яка нещодавно розповіла, що через українську мову в неї зʼявилася кіста.

Даша Астаф’єва, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.