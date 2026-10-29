Порівняла з Януковичем: Сумська "пройшлася" по Астаф'євій після Радіодиктанту
Українська акторка Наталія Сумська, яка минулого року читала Радіодиктант національної єдності, проаналізувала поведінку своєї наступниці Даші Астафʼєвої.
В ефірі телеканалу "Київ 24" народна артистка України розкритикувала призначення співачки, а також її мемну фразу "встав і вийшов" наприкінці.
Сумська прокоментувала поведінку Астафʼєвої
На думку Наталії Вʼячеславівни, постать артистки не об’єднала суспільство, а роз’єднала його.
"Тобто не єдність, а розділення суспільства, скажімо так. Воно відбулося. Чи це навмисно було зроблено?" — запитала Сумська.
Також акторка вважає, що короткі речення можна було прочитати один раз, а не повторювати тричі. Наприклад, "вір мені міцно". Наталія Сумська також вважає, що Астаф’єву обрали, аби "потішити людей", а варто було б залишити читцем лише вчителя.
"І глядацька маса велика дуже схвально до цього поставилася, не зважаючи на ті закиди, про які ми зараз говоримо", — каже акторка.
"Встав і вийшов"
Окремо Наталія Вʼячеславівна прокоментувала жест, яким співачка відповіла хейтерам: словами: "Встав і вийшов". А після цього кинула на стіл ручку.
"Це було занадто і не дуже дотепно, але людина не втрималася і викрила себе таким чином, що її все-таки дістали дорікання людей, які в переддень написання диктанту були адресовані їй. Я так сприйняла це", — відреагувала Сумська.
Ба більше, акторка порівняла поведінку Даші з мемним жестом Януковича, який після втечі з України від злості перед камерами зламав ручку.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Люди жартували про "Григорія Сковороду", який прийшов писати диктант, правопис деяких складних слів і не тільки.
- "Дісталося" і Насті Каменських, яка нещодавно розповіла, що через українську мову в неї зʼявилася кіста.
Даша Астаф’єва, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.