"Врятувало мені життя": Даша Астафʼєва зізналася, що важко захворіла

Українська співачка та читкиня Радіодиктанту національної єдності-2026 Даша Астаф’єва вперше підтвердила факт важкої хвороби.

Розповідаючи "Телебаченню Торонто" про роботу над книжкою Софії Яблонської, зірка зізналась, що тоді дуже хворіла.

Даша Астафʼєва розповіла про хворобу

Засновниця книжкового застосунку працювала над "Книгою про батька".

"Це перша книга, яка пробудила мене від дуже сильної особистої драми. Кілька років тому вбили мого песика. І я дуже сильно переживала цю втрату. Я не могла нічого робити. Я кілька місяців просто лежала і дивилася перед собою. Потім ми поїхали трошки відволіктися в Карпати і я випадково просто, я навіть не знала на той момент, звідки в мене взялася ця книга. І вона там так яскраво описує те, як вона в дитинстві втратила песика. І я так відчула…" — пригадала артистка.

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Авторка теж звинувачувала себе у смерті песика, що Даша дуже сильно розуміла на той момент.

"І коли я взялася за цю роботу, за цю книжку. Це те, що мене врятувало. Я вперше про це розповідаю. Я дуже сильно захворіла. Але от саме робота і дослідження біографії Софії Яблонської врятувало мені життя. Близькі люди, які мене підтримували, робота, бажання жити", — зізналася Астафʼєва

Даша каже, що прочитала весь цикл книжок Яблонської і висловлює своє захоплення нею.

Даша Астафʼєва Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українська акторка Наталія Сумська, яка минулого року читала Радіодиктант національної єдності, проаналізувала поведінку своєї наступниці Астафʼєвої.

Співачка, яка читала цього року Радіодиктант національної єдності, іронічно відповіла своїм критикам.

Даша Астаф’єва активно займається волонтерством, заснувала книжковий застосунок UnderBooks для популяризації української мови і літератури, а також стала читцем цьогорічного Радіодиктанту національної єдності. В ексклюзивному інтерв’ю Фокусу артистка розповідала про це.