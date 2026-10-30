Надя Дорофєєва потрапила до лікарні (фото)

Українська співачка Надя Дорофєєва опинилася в лікарні. Її вже провідав чоловік Міша Кацурін.

Фото дружини в лікарняному ліжку опублікував ресторатор у своєму Instagram, але причину госпіталізації повідомляти не став.

Надя Дорофєєва в лікарні

Кацурін зазнімкував кохану, коли вона саме збиралася їсти. У камеру Надя не дивилася, але на лиці її була помітна усмішка. Причину госпіталізації співачки її чоловік публічно розкривати не став.

А в наступній сторіс Міша Кацурін показав, як в іншій лікарні навідував свою бабусю.

Надя Дорофєєва потрапила в лікарню Фото: Instagram

Проблеми зі здоров'ям у Дорофєєвої

Нещодавно співачка повідомила, що в неї стався крововилив у голосову зв'язку. Тепер Наді може знадобитися операція.

Через крововилив зірка дотримувалась режиму цілковитого мовчання. Зараз вона вже може співати, поступово починає розпівуватись та готується до майбутніх концертів. Втім, на Надю може чекати планове хірургічне втручання.

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Восени 2024 року зірка скаржилася, що має проблеми зі шлунком. Лікарі діагностували їй гастрит, який проявився під час гастролей. Дорофєєва жартувала, що тепер всі її прийоми їжі контролює ChatGPT.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Надя Дорофєєва пригадала, як у неї діагностували пухлину у грудях. Так, в артистки виявили фіброаденому. У результаті лікарі вирішили провести операцію.

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