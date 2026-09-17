Надіюсь на диво: Дорофєєва може лягти на операцію після крововиливу у зв'язку

Нещодавно українська співачка Надя Дорофєєва отримала серйозні проблеми зі здоров’ям. У неї стався крововилив в голосову зв'язку. Тепер знаменитості може знадобитися операція.

Про це зіркова співачка повідомила в Instagram (nadyadorofeeva). Наразі Надя Дорофєєва поступово повертається до співу.

В якому стані зараз Дорофєєва

Артистка через крововилив у голосову зв'язку дотримувалась режиму цілковитого мовчання. Зараз вона вже може співати, поступово починає розпівуватись та готується до майбутніх концертів.

Дорофєєва зазначила, що їй страшно. На співачку може чекати планова операція.

"Перші розспівки було страшнувато розпочинати. Наразі співати можна. Але з часом, колись, скоріш за все, прийдеться зробити планову операцію. Сподіваюсь, що все ж таки станеться диво і до цього не дійде", — розповіла знаменитість.

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Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям Фото: Скріншот

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Крім цього, Дорофєєва вперше відверто розповіла, у якому мовному та музичному середовищі зростала в дитинстві. За її словами, шлях до української пісні для неї почався не зі сцени, а з родинних подорожей і несподіваного прикладу вітчима.