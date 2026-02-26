Надя Дорофєєва розповіла, як слухала російську попсу і хто її познайомив з українською музикою

Артистка вперше відверто розповіла, у якому мовному та музичному середовищі зростала в дитинстві. Співачка зізналася, що шлях до української пісні для неї почався не зі сцени, а з родинних подорожей і несподіваного прикладу вітчима.

Надя поділилася особистими спогадами в програмі Тіни Кароль "Дім звукозапису", згадавши роки, проведені у Криму. За її словами, тоді все довкола було російськомовним — від повсякденного спілкування до музики, яку слухали вдома й на вулиці.

"У Криму всі спілкувалися російською. Я — російськомовна дитина. Повне російськомовне оточення. І російська попса", — зазначила співачка.

Водночас особливий вплив на формування її музичних смаків мали щолітні поїздки до родичів у Черкаську область. Дорога до села Веселий Кут тривала майже дві доби, і весь цей час, пригадує співачка, вітчим ставив спеціально підібрану музику.

Саме він уперше познайомив її з українськими піснями — зокрема з творчістю Анатолія Горчинського. Найбільше майбутню зірку вразила композиція "Росте черешня в мами на городі": вона пам’ятає, як дорослий чоловік не стримував сліз під час прослуховування. Тоді, каже Дорофеєва, вона вперше відчула, яку силу може мати українська музика і як глибоко вона здатна зачіпати.

