Надя Дорофеева рассказала, как слушала российскую попсу и кто ее познакомил с украинской музыкой

Артистка впервые откровенно рассказала, в какой языковой и музыкальной среде росла в детстве. Певица призналась, что путь к украинской песне для нее начался не со сцены, а с семейных путешествий и неожиданного примера отчима.

Надя поделилась личными воспоминаниями в программе Тины Кароль "Дом звукозаписи", вспомнив годы, проведенные в Крыму. По ее словам, тогда все вокруг было русскоязычным — от повседневного общения до музыки, которую слушали дома и на улице.

"В Крыму все общались на русском. Я — русскоязычный ребенок. Полное русскоязычное окружение. И русская попса", — отметила певица.

Вместе с тем особое влияние на формирование ее музыкальных вкусов имели ежегодные поездки к родственникам в Черкасскую область. Дорога в село Веселый Кут длилась почти двое суток, и все это время, вспоминает певица, отчим ставил специально подобранную музыку.

Відео дня

Именно он впервые познакомил ее с украинскими песнями — в частности с творчеством Анатолия Горчинского. Больше всего будущую звезду поразила композиция "Росте черешня у мамы на огороде": она помнит, как взрослый мужчина не сдерживал слез во время прослушивания. Тогда, говорит Дорофеева, она впервые почувствовала, какую силу может иметь украинская музыка и как глубоко она способна задевать.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, россияне разрушили студию из нового клипа Дорофеевой.