10 днів тиші: Надя Дорофєєва розповіла, чи повернеться до вокалу після кровопролиття у голосовому звʼязку

Понад тиждень українська співачка дотримувалась повної тиші через серйозну проблему з голосом, і ось нарешті наважилась розповісти шанувальникам, що змінилося в її голосі після пережитого.

Надя Дорофєєва повідомила про повернення здатності говорити після крововиливу в голосову зв'язку. Саме через цю проблему наприкінці серпня артистка була змушена скасувати заплановані концерти та взяти паузу. Про поточний стан співачки стало відомо з її Telegram-каналу.

Понад тиждень Дорофєєва дотримувалась режиму цілковитого мовчання, який рекомендували лікарі через проблеми з голосовими зв'язками. За цей час вона не публікувала жодних розмовних сторіс у соцмережах. Тепер обмеження зняли, і артистка з полегшенням розповіла підписникам, що знову здатна говорити. Втім, до повноцінного вокалу вона повертається дуже обережно, наголошуючи, що лікування ще далеке від завершення.

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Особливо вразило саму співачку те, як тепер звучить її голос – вона зізналася, що спершу навіть злякалася почутого.

"Я заговорила. Перше відчуття – переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і наче не мій. Підхрипую", – поділилася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва розповіла про стан свого голосу. Фото: Telegram

Попри це, артистка вже почала робити перші обережні кроки до відновлення вокальних навичок та планує розспівуватися невеликими сесіями приблизно по 15 хвилин на день. При цьому Дорофєєва підкреслює, що не поспішає повертатися до звичного сценічного навантаження та продовжує лікування під наглядом фахівців.

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