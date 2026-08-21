Невпізнанна Надя Дорофєєва з Кузьмою: у мережі показали відео, де співачка зовсім юна

У мережі з'явилися архівні кадри із зовсім юною Надею Дорофєєвою у фільмі "Кузьма страшно веселий".

На відео майбутня поп-зірка постала в незвичному для підлітка образі — з чубчиком, у бордовому гольфі, джинсах та із підтяжками.

Сама співачка відреагувала на публікацію в коментарях, зізнавшись у своїх тодішніх емоціях: "Боже, як я тоді хвилювалась. Намагалась показати себе дуже впевненою".

Реакції людей

Архівне відео викликало жваве обговорення серед користувачів мережі, які активно коментують зовнішність та харизму артистки. Деякі шанувальники зазначили, що впізнали Надю лише по усмішці або голосу. Інші підкреслили, що артистка випромінювала шалену енергію ще з підліткового віку.

Чимало коментаторів звернули увагу на те, як сильно змінився стиль та образ зірки з того часу.

Відео дня

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Минулого тижня у широкий прокат вийшов документальний фільм про Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін) "Кузьма: страшно веселий". Столична прем’єра відбулася 11 серпня 2026 року в кінотеатрі "Жовтень".

Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком, ресторатором Мішею Кацуріним провели затишні вихідні на природі, подалі від міської метушні. Пара поєднала відпочинок із творчістю, влаштувавши імпровізовану музичну студію просто в дачному будинку.

Крім того, Фокус пропонує подивитися, як виглядали українські зірки у свої шкільні роки, коли про велику сцену та мільйони прихильників вони тільки мріяли, та якими вони є зараз.