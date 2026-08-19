Який вигляд мали зірки до слави: Могилевська, Нікітюк і Зібров у дитинстві (фото)

19 серпня світ відзначає Всесвітній день фотографії — чудова нагода згадати, з чого починався шлях відомих людей. Кадри з минулого завжди зберігають особливу теплоту та показують, як кардинально може змінитися життя через роки.

Фокус пропонує подивитися, як виглядали українські зірки у свої шкільні роки, коли про велику сцену та мільйони прихильників вони тільки мріяли, та якими вони є зараз.

Леся Нікітюк

На архівній світлині у дев'ятому класі Леся Нікітюк постає у лаконічному та скромному образі — білій кофтинці та класичній джинсовій куртці. Сьогодні ж вона — одна з найуспішніших телеведучих країни, яскрава медійна особистість та щаслива мама й наречена.

Леся Нікітюк в шкільні роки Фото: Особистий архів Леся Нікітюк з сином зараз Фото: Instagram

Віталій Козловський

Свій перший масштабний модний експеримент співак продемонстрував ще на шкільному випускному, з'явившись у надзвичайно яскравому вбранні. Цей ефектний костюм Віталій розробив та пошив власноруч, вже тоді проявляючи творчу індивідуальність.

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Віталій Козловський на випускному Фото: Особистий архів Віталій Козловський зараз Фото: Instagram

Ігор Кондратюк

Український продюсер раніше поділився фото, супроводивши його влучним напутнім словом для молодих поколінь: "Вчення – світло, ненавчених – пітьма. Навчіться отримувати задоволення від навчання".

Ігор Кондратюк в школі Фото: Особистий архів Ігор Кондратюк зараз

Надя Дорофєєва

У зворушливому рожевому костюмі та з букетом квітів юна Надя Дорофєєва лише починала свій шкільний шлях. У ті роки вона навряд чи здогадувалася, що в майбутньому стане головною поп-іконою української сцени та збиратиме аншлаги.

Надя Дорофєєва в школі Фото: Особистий архів Надя Дорофєєва з чоловіком Мішею Кацуріним Фото: Instagram

Ірина Федишин

На знімку з випускного вечора майбутня співачка позує у рідному Львові, де здобувала середню освіту. Саме у шкільні роки закладалися перші кроки до її майбутньої музичної кар'єри.

Ірина Федишин на випускному Фото: Особистий архів Ірина Федишин з чоловіком Фото: instagram.com/irynafedyshyn/

Павло Зібров

На цій світлині народному артисту України всього 15 років. У юнакові на фото ще важко впізнати майбутнього мачо української естради — його обличчя ще не прикрашають фірмові розкішні вуса, а зачіска суттєво коротша за звичний образ.

Павло Зібров раніше Фото: з відкритих джерел Павло Зібров з дружиною Фото: Instagram

Наталія Могилевська

Майбутня народна артистка здобувала освіту в Києві. На своєму дитячому фото вона позує у шкільній формі тогочасного зразка, міцно тримаючи в руках свій перший підручник — "Буквар".

Наталія Могилевська в школі Фото: з відкритих джерел Наталія Могилевська зараз Фото: Іnstagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

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