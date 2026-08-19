Який вигляд мали зірки до слави: Могилевська, Нікітюк і Зібров у дитинстві (фото)
19 серпня світ відзначає Всесвітній день фотографії — чудова нагода згадати, з чого починався шлях відомих людей. Кадри з минулого завжди зберігають особливу теплоту та показують, як кардинально може змінитися життя через роки.
Фокус пропонує подивитися, як виглядали українські зірки у свої шкільні роки, коли про велику сцену та мільйони прихильників вони тільки мріяли, та якими вони є зараз.
Леся Нікітюк
На архівній світлині у дев'ятому класі Леся Нікітюк постає у лаконічному та скромному образі — білій кофтинці та класичній джинсовій куртці. Сьогодні ж вона — одна з найуспішніших телеведучих країни, яскрава медійна особистість та щаслива мама й наречена.
Віталій Козловський
Свій перший масштабний модний експеримент співак продемонстрував ще на шкільному випускному, з'явившись у надзвичайно яскравому вбранні. Цей ефектний костюм Віталій розробив та пошив власноруч, вже тоді проявляючи творчу індивідуальність.
Ігор Кондратюк
Український продюсер раніше поділився фото, супроводивши його влучним напутнім словом для молодих поколінь: "Вчення – світло, ненавчених – пітьма. Навчіться отримувати задоволення від навчання".
Надя Дорофєєва
У зворушливому рожевому костюмі та з букетом квітів юна Надя Дорофєєва лише починала свій шкільний шлях. У ті роки вона навряд чи здогадувалася, що в майбутньому стане головною поп-іконою української сцени та збиратиме аншлаги.
Ірина Федишин
На знімку з випускного вечора майбутня співачка позує у рідному Львові, де здобувала середню освіту. Саме у шкільні роки закладалися перші кроки до її майбутньої музичної кар'єри.
Павло Зібров
На цій світлині народному артисту України всього 15 років. У юнакові на фото ще важко впізнати майбутнього мачо української естради — його обличчя ще не прикрашають фірмові розкішні вуса, а зачіска суттєво коротша за звичний образ.
Наталія Могилевська
Майбутня народна артистка здобувала освіту в Києві. На своєму дитячому фото вона позує у шкільній формі тогочасного зразка, міцно тримаючи в руках свій перший підручник — "Буквар".
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