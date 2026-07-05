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Нікітюк, Остапчук і Павлік: в яких зіркових пар велика різниця у віці (фото)

які зірки будують стосунки з набагато молодшими
Леся Нікітюк, Володимир Остапчук і Віктор Павлік з своїми партнерами | Фото: колаж Фокус

Сучасний український шоу-бізнес дедалі частіше доводить, що цифри в паспорті не мають жодного значення, коли йдеться про справжні почуття. Вітчизняні знаменитості сміливо руйнують застарілі стереотипи, створюючи гармонійні союзи з помітною різницею у віці як на користь чоловіків, так і на користь жінок.

Фокус розповідає про найяскравіші пари нашого бомонду, які зважилися відкрити свої серця всупереч суспільним упередженням щодо різниці у віці. Їхні історії доводять, що щирі емоції, взаємоповага та спільні цінності завжди виявляються сильнішими за будь-які розбіжності в датах народження.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова (різниця — 28 років)

Ця пара свого часу викликала справжній фурор в українському медіапросторі. Коли народний артист України Віктор Павлік закрутив роман зі своєю концертною директоркою Катериною, мало хто вірив у довговічність цих стосунків. Проте пара вже кілька років у офіційному шлюбі, виховує спільного сина Михасика.

хто з зірок старший від свого партнера
Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова
Фото: repyahovakate / Instagram

Надія Матвєєва та її таємний обранець (різниця — 20 років)

Телеведуча Надія Матвєєва свого часу відверто зізналася, що вже тривалий період перебуває у стосунках із непублічним чоловіком, який працює у сфері медицини. Пара познайомилася на вечірці спільних знайомих, і спочатку коханий навіть не здогадувався про зірковий статус Надії, а найбільше його здивував саме її вік. Знаменитість не приховує, що отримала пропозицію руки та серця, проте особистість свого супутника досі ретельно оберігає від публіки.

Відео дня
ведуча яка старша від свого чоловіка
Надія Матвєєва з таємним коханим
Фото: СТБ

Lama та її коханий Роман (різниця — 18 років)

Співачка Lama (Наталя Дзеньків) демонструє один із найміцніших союзів, адже разом із молодшим на 18 років Романом вона щаслива ще з 2016 року. Їхнє знайомство відбулося на відпочинку завдяки незвичному аромату кави, і відтоді пара не розлучається. Артистка переконана, що сумісність визначає внутрішній стан, а не дата народження, і навіть має чудові стосунки з мамою Романа, яка старша за виконавицю всього на п'ять років.

співачка старша від свого хлопця
Lama та її коханий Роман
Фото: Instagram

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (різниця — 16 років)

Відомий телеведучий Володимир Остапчук після двох розлучень знайшов своє щастя в обіймах молодої журналістки та бізнесвумен Катерини Полтавської. Пара не просто будує стосунки, а вже офіційно одружилася та активно ділиться в соцмережах романтичними моментами, спільним побутом і масштабними планами на майбутнє.

ведучий значно старший від своєї дружини
Володимир Остапчук та Катерина Полтавська
Фото: Instagram vova_ostapchuk

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (різниця — 9 років)

Популярна телеведуча Леся Нікітюк знайшла своє кохання в особі військовослужбовця Дмитра Бабчука, який молодший за неї на дев'ять років. Пара тривалий час не афішувала роман, проте згодом зірка розсекретила свого обранця, який уже багато років служить у Збройних силах України. Невдовзі закохані оголосили про заручини, а влітку 2025 року поділилися неймовірною радістю — народженням первістка, сина Оскара.

нікітюк старша від свого нареченого
Леся Нікітюк з коханим Дмитром
Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, епатажна пара з різницею у віці у 21 рік здивувала Інтернет після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".