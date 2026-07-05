Нікітюк, Остапчук і Павлік: в яких зіркових пар велика різниця у віці (фото)

Сучасний український шоу-бізнес дедалі частіше доводить, що цифри в паспорті не мають жодного значення, коли йдеться про справжні почуття. Вітчизняні знаменитості сміливо руйнують застарілі стереотипи, створюючи гармонійні союзи з помітною різницею у віці як на користь чоловіків, так і на користь жінок.

Фокус розповідає про найяскравіші пари нашого бомонду, які зважилися відкрити свої серця всупереч суспільним упередженням щодо різниці у віці. Їхні історії доводять, що щирі емоції, взаємоповага та спільні цінності завжди виявляються сильнішими за будь-які розбіжності в датах народження.

Віктор Павлік та Катерина Реп'яхова (різниця — 28 років)

Ця пара свого часу викликала справжній фурор в українському медіапросторі. Коли народний артист України Віктор Павлік закрутив роман зі своєю концертною директоркою Катериною, мало хто вірив у довговічність цих стосунків. Проте пара вже кілька років у офіційному шлюбі, виховує спільного сина Михасика.

Віктор Павлік і Катерина Реп'яхова Фото: repyahovakate / Instagram

Надія Матвєєва та її таємний обранець (різниця — 20 років)

Телеведуча Надія Матвєєва свого часу відверто зізналася, що вже тривалий період перебуває у стосунках із непублічним чоловіком, який працює у сфері медицини. Пара познайомилася на вечірці спільних знайомих, і спочатку коханий навіть не здогадувався про зірковий статус Надії, а найбільше його здивував саме її вік. Знаменитість не приховує, що отримала пропозицію руки та серця, проте особистість свого супутника досі ретельно оберігає від публіки.

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Надія Матвєєва з таємним коханим Фото: СТБ

Lama та її коханий Роман (різниця — 18 років)

Співачка Lama (Наталя Дзеньків) демонструє один із найміцніших союзів, адже разом із молодшим на 18 років Романом вона щаслива ще з 2016 року. Їхнє знайомство відбулося на відпочинку завдяки незвичному аромату кави, і відтоді пара не розлучається. Артистка переконана, що сумісність визначає внутрішній стан, а не дата народження, і навіть має чудові стосунки з мамою Романа, яка старша за виконавицю всього на п'ять років.

Lama та її коханий Роман Фото: Instagram

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (різниця — 16 років)

Відомий телеведучий Володимир Остапчук після двох розлучень знайшов своє щастя в обіймах молодої журналістки та бізнесвумен Катерини Полтавської. Пара не просто будує стосунки, а вже офіційно одружилася та активно ділиться в соцмережах романтичними моментами, спільним побутом і масштабними планами на майбутнє.

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська Фото: Instagram vova_ostapchuk

Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук (різниця — 9 років)

Популярна телеведуча Леся Нікітюк знайшла своє кохання в особі військовослужбовця Дмитра Бабчука, який молодший за неї на дев'ять років. Пара тривалий час не афішувала роман, проте згодом зірка розсекретила свого обранця, який уже багато років служить у Збройних силах України. Невдовзі закохані оголосили про заручини, а влітку 2025 року поділилися неймовірною радістю — народженням первістка, сина Оскара.

Леся Нікітюк з коханим Дмитром Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

38-річний блогер Гліб Репіч закрутив роман із 18-річною Дариною.

Українка, старша за свого чоловіка на 28 років, "розірвала" мережу.

Крім того, епатажна пара з різницею у віці у 21 рік здивувала Інтернет після появи в рубриці Ніколаса Карми "Скільки коштує ваш лук".