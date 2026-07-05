Никитюк, Остапчук и Павлик: у каких звездных пар большая разница в возрасте (фото)

Современный украинский шоу-бизнес всё чаще доказывает, что цифры в паспорте не имеют никакого значения, когда речь идёт о настоящих чувствах. Отечественные знаменитости смело разрушают устаревшие стереотипы, создавая гармоничные союзы с заметной разницей в возрасте как в пользу мужчин, так и в пользу женщин.

Журнал "Фокус" рассказывает о самых ярких парах нашего бомонда, которые решились открыть свои сердца, несмотря на общественные предрассудки относительно разницы в возрасте. Их истории доказывают, что искренние эмоции, взаимоуважение и общие ценности всегда оказываются сильнее любых различий в датах рождения.

Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова (разница в возрасте — 28 лет)

Эта пара в свое время произвела настоящий фурор в украинском медиапространстве. Когда народный артист Украины Виктор Павлик завязал роман со своей концертной директоркой Екатериной, мало кто верил в долговечность этих отношений. Однако пара уже несколько лет находится в официальном браке и воспитывает общего сына Михасика.

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Виктор Павлик и Екатерина Репьяхова Фото: repyahovakate / Instagram

Надежда Матвеева и её тайный избранник (разница в возрасте — 20 лет)

Телеведущая Надежда Матвеева в свое время откровенно призналась, что уже довольно долгое время находится в отношениях с человеком, не являющимся публичной личностью, который работает в сфере медицины. Пара познакомилась на вечеринке у общих знакомых, и сначала возлюбленный даже не догадывался о звездном статусе Надежды, а больше всего его удивил именно ее возраст. Знаменитость не скрывает, что получила предложение руки и сердца, однако личность своего спутника до сих пор тщательно скрывает от публики.

Надежда Матвеева с тайным возлюбленным Фото: СТБ

Лама и её возлюбленный Роман (разница в возрасте — 18 лет)

Певица Lama (Наталья Дзенкив) является примером одного из самых крепких союзов, ведь вместе с Романом, который младше её на 18 лет, она счастлива уже с 2016 года. Их знакомство произошло на отдыхе благодаря необычному аромату кофе, и с тех пор пара не расстается. Артистка убеждена, что совместимость определяет внутреннее состояние, а не дата рождения, и даже прекрасно ладит с мамой Романа, которая старше певицы всего на пять лет.

Лама и ее возлюбленный Роман Фото: Instagram

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (разница в возрасте — 16 лет)

Известный телеведущий Владимир Остапчук после двух разводов обрёл своё счастье в объятиях молодой журналистки и бизнес-леди Екатерины Полтавской. Пара не просто строит отношения, а уже официально поженилась и активно делится в соцсетях романтическими моментами, совместной жизнью и масштабными планами на будущее.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская Фото: Instagram vova_ostapchuk

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук (разница в возрасте — 9 лет)

Популярная телеведущая Леся Никитюк обрела свою любовь в лице военнослужащего Дмитрия Бабчука, который младше её на девять лет. Пара долгое время не афишировала роман, однако впоследствии звезда раскрыла имя своего избранника, который уже много лет служит в Вооруженных силах Украины. Вскоре влюбленные объявили о помолвке, а летом 2025 года поделились невероятной радостью — рождением первенца, сына Оскара.

Леся Никитюк со своим возлюбленным Дмитрием Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

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