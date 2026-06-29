37-летний блогер закрутил роман с 18-летней: за него неожиданно "вписалась" Соловий

Известный украинский химик, учёный и популярный блогер Глеб Репич оказался в центре громкого скандала после публикации романтического селфи со своей новой юной избранницей Дариной. Этот пост вызвал мощную волну хейта со стороны подписчиков, которые жестко раскритиковали пару из-за значительной разницы в возрасте и обвинили мужчину в неподобающем поведении.

Конфликт разгорелся в комментариях под совместной фотографией влюбленных в Instagram, которую Глеб подписал словами "Люблю тебя, моя малышка". Реакция аудитории оказалась мгновенной и бескомпромиссной. Многие пользователи открыто возмутились таким союзом, называя девушку "ребёнком", а сами отношения — "настоящим кринжем и проявлением девиантного поведения".

Глеб Репич встречается с 18-летней девушкой Фото: Instagram

Некоторые женщины высказали предположение, что взрослый мужчина сознательно выбирает значительно более молодую партнершу из-за собственной неуверенности, ведь с такой девушкой якобы проще манипулировать, контролировать её и навязывать свои правила.

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К дискуссии присоединились даже специалисты, которые попытались разобраться в ситуации с научной точки зрения. В частности, сексолог под ником @konovalova.sexspace обратила внимание на биологические факторы взросления.

"Я, как сексолог, могу сказать, что в 18 лет префронтальная кора головного мозга, отвечающая за оценку рисков, долгосрочное планирование и эмоциональную регуляцию, ещё только формируется!!!! Ведь этот процесс завершается ближе к 25 годам. 18-летний человек — это вчерашний подросток, который только начинает процесс отделения от родителей и поиска себя в мире", — отметила эксперт.

Ответ блогера

Сам Глеб Репич решил не молча терпеть критику и выступил с резким заявлением, подтвердив, что его возлюбленной действительно исполнилось 18 лет и они абсолютно счастливы вместе.

Однако блогер пожаловался, что ситуация вышла из-под контроля, ведь основной удар возмущённых пользователей пришёлся не на него, а на его девушку. Из-за массовых жалоб страницу девушки в Instagram заблокировали, что вызвало у Репича нешуточную ярость. Он назвал таких комментаторов "подлыми гнидами".

Неожиданная поддержка от звезды шоу-бизнеса

Несмотря на всеобщее осуждение, нашлись и те, кто встал на защиту влюбленных. Довольно неожиданно в комментариях появилась известная украинская певица Кристина Соловий, которая призвала пару беречь свои чувства. Она посоветовала Глебу и Дарине просто быть счастливыми и никому ничего не объяснять, на что блогер ответил искренней благодарностью и смайликами-сердечками.

Кристина Соловий поддержала Глеба Репича в его отношениях Фото: Instagram

Стоит отметить, что сама певица ранее также неоднократно попадала в поле зрения прессы из-за своих романтических отношений с мужчинами, которые были старше её.

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