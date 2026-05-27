Елена Мандзюк рассекретила новые отношения: кто ее парень (фото)

Украинская блогерша Елена Мандзюк фактически подтвердила, что ее сердце снова занято. Впрочем, персону избранника она пока не раскрывает.

Известно лишь, что он — военный. А все началось с фото букета в Threads.

У Елены Мандзюк новый роман

Звезда сети показала цветы и написала: "Когда получаешь его от человека за тысячу километров".

Впоследствии Елена Мандзюк призналась, что ее любимый сейчас на фронте, поэтому каждая встреча и каждый момент вместе для них особенно ценны.

"Я бы хотела, чтобы у меня было больше возможности смотреть на своего парня, но из-за войны, в основном могу только наблюдать за ним на фото, которые сделала во время не долгих встреч или по видеосвязи", — написала блогерша.

После развода с Русланом Мокрицким Мандзюк приписывали роман с ветераном и героем 13-го "Холостяка" Александром "Тереном" Будько. Впрочем, это не подтвердилось.

У Елены Мандзюк новый роман Фото: Threads

С Русланом Мокрицким Елена развелась несколько лет назад. Мужчина сейчас защищает Украину на фронте. А у бывшей пары подрастает двое детей.

