Блогерша Мандзюк возмущена, что бизнесы хайпуют на ситуации с итальянцем на границе

Украинская блогерша Елена Мандзюк раскритиковала бренды, которые хайпуют на вирусной истории с итальянцем, который не смог въехать в Украину из-за своих пророссийских взглядов.

Звезда соцсетей ответила в Threads на комментарий военного, который служит с 2020 года.

Мандзюк раскритиковала бизнесы, которые пиарятся на истории с итальянцем

"Я служу Украине с 2020 года, защитник Мариуполя, был в российском плену 2,5 года, после обмена вернулся в строй снова **ашить оккупантов. За это все время ни один магазин или бизнес не поблагодарил меня никаким сертификатом, или своим вниманием. Вероятно сейчас такие ценности у украинцев?" — написал защитник Украины.

На что Мандзюк ответила, что так быть не должно.

"Мне стыдно сейчас очень за это все (я понимаю, что Дарья отстояла свою важную позицию и она умничка, но бизнесы сейчас просто хайпуют и обесценивают работу настоящих героев. Наибольшего уважения и почета заслуживают наши защитники и не тогда, когда уже на щите", — отметила блогерша.

Елена Мандзюк ответила военному Фото: Threads

Ситуация с итальянцем на границе

5 января в соцсетях стали вирусными сообщения об итальянце Рокко, который по дороге в Украину заявил, что уважает российского диктатора Владимира Путина и критиковал украинскую власть. Украинка Дарья, которая это от него услышала, сделала все, чтобы итальянец-путинист в Украину не попал.

Иностранца с его спутницей-украинкой проверили на границе соответствующие службы и запретили въезд в Украину на три года, а сеть за этим активно наблюдала в течение двух дней.

