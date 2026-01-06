"Я лягу, но оно не заедет в Украину": соцсети взорвались мемами из-за скандала с итальянцем на границе

В соцсетях стали вирусными сообщения об итальянце Рокко, который по дороге в Украину заявил, что уважает российского лидера Владимира Путина и критиковал украинскую власть. Украинка Дарья, которая это от него услышала, сделала все, чтобы итальянец-путинист в Украину не попал.

История об украинке Дарье Мельниченко, которая заявила, что "ляжет", но итальянца-путиниста в Украину не пустит, приобрела популярность, из которой пользователи сети начали создавать мемы. Фокус собрал самые лучшие.

Итальянец на границе — с чего все началось

О ситуации, которая сложилась в международном автобусе, который следовал из Италии, рассказала пассажирка Дарья Мельниченко в Threads.

По ее словам, во время короткой остановки на маршруте между Италией и Украиной итальянец Рокко, который был одет в вышиванку, которую, как он сказал, подарила ему любимая, начал критиковать Украину и президента Владимира Зеленского, но заявил, что уважает Путина.

После скандала Дарья пообещала Рокко, что он не пройдет пограничный контроль, и на пункте пропуска сразу обратилась к пограничникам.

"Я ему пообещала, что на границе мы пойдем вместе и я подойду к пограничникам! Я сделаю все! Я лягу, но оно не заедет в Украину!", — отметила Дарья. Ее решительность вдохновила пользователей сети на мемы.

Девушка держала своих подписчиков в курсе происходящего, впоследствии сообщила, что Рокко и его спутницу повели на допрос. Дарья написала заявление и ей рассказали, что мужа не пропустят.

Итальянец на границе — что говорят в ГПСУ

В комментарии "Суспільному" в Государственной пограничной службе сообщили, что отказали во въезде 53-летнему гражданину Италии, который пытался попасть в Украину автобусом через пункт пропуска "Чоп". Кроме отказа в пересечении границы, иностранцу запретили въезд в Украину на три года.

Итальянца Рокко сделали популярным в сети

Пограничники добавляют, что детальная проверка подтвердила, что итальянец имеет пророссийские взгляды и открыто оправдывает вооруженную агрессию РФ против Украины. Из-за нарушения украинского законодательства итальянца отправили в обратном направлении.

Интересно, что в соцсетях Рокко сообщал, что едет в Россию, хоть и через Украину.

Итальянец на границе — мемы о Рокко-путинисте

История мгновенно стала вирусной, спровоцировав волну мемов и даже реакций от известных украинских брендов.

Так, Монобанк оперативно создал тематический скин для цифровых карт. А сеть пиццерий "Ла Пьец" ввела специальный промокод на пиццу с ананасами. А "Киевстар" предложил пополнить Дарье счет.

Также в сети пошутили на тему того, что главный герой 14 сезона "Холостяка" Тарас Цимбалюк оказался на втором месте после скандала с Рокко.

Особенно пользователей соцсети порадовал тот факт, что итальянца, который так восхищался Путиным, не пустили в Украину.

