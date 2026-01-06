"Я ляжу, але воно не заїде в Україну": соцмережі вибухнули мемами через скандал з італійцем на кордоні

У соцмережах стали вірусними дописи про італійця Рокко, який дорогою до України заявив, що поважає російського лідера Володимира Путіна та критикував українську владу. Українка Дар'я, яка це від нього почула, зробила все, аби італієць-путініст до України не потрапив.

Історія про українку Дар'ю Мельниченко, яка заявила, що "ляже", але італійця-путініста в Україну не пустить, набула популярності, з якої користувачі мережі почали створювати меми. Фокус зібрав найкращі.

Італієць на кордоні – з чого все почалось

Про ситуацію, яка склалась у міжнародному автобусі, який прямував з Італії, розповіла пасажирка Дар’я Мельніченко у Threads.

За її словами, під час короткої зупинки на маршруті між Італією та Україною італієць Рокко, який був одягнений у вишиванку, яку, як він сказав, подарувала йому кохана, почав критикувати Україну та президента Володимира Зеленського, але заявив, що поважає Путіна.

Після скандалу Дар'я пообіцяла Рокко, що він не пройде прикордонний контроль, і на пункті пропуску одразу звернулася до прикордонників.

"Я йому пообіцяла, що на кордоні ми підемо разом і я підійду до прикордонників! Я зроблю все! Я ляжу, але воно не заїде в Україну!", — зазначила Дар'я. Її рішучість надихнула користувачів мережі на меми.

Дівчина тримала своїх підписників у курсі того, що відбувається, згодом повідомила, що Рокко та його супутницю повели на допит. Дар'я написала заяву і їй розповіли, що чоловіка не пропустять.

Італієць на кордоні — що кажуть в ДПСУ

У коментарі "Суспільному" в Державній прикордонній службі повідомили, що відмовили у в'їзді 53-річному громадянину Італії, який намагався потрапити в Україну автобусом через пункт пропуску "Чоп". Окрім відмови у перетині кордону, іноземцю заборонили в’їзд до України на три роки.

Італійця Рокко зробили популярним у мережі

Прикордонники додають, що детальна перевірка підтвердила, що італієць має проросійські погляди та відкрито виправдовує збройну агресію РФ проти України. Через порушення українського законодавства італійця відправили у зворотному напрямку.

Цікаво, що у соцмережах Рокко повідомляв, що їде до Росії, хоч і через Україну.

Італієць на кордоні – меми про Рокко-путініста

Історія миттєво стала вірусною, спровокувавши хвилю мемів та навіть реакцій від відомих українських брендів.

Так, Монобанк оперативно створив тематичний скін для цифрових карток. А мережа піцерій "Ла П’єц" запровадила спеціальний промокод на піцу з ананасами. А "Київстар" запропонував поповнити Дар'ї рахунок.

Також у мережі пожартували на тему того, що головний герой 14 сезону "Холостяка" Тарас Цимбалюк опинився на другому місці після скандалу із Рокко.

Особливо користувачів соцмережі порадував той факт, що італійця, який так захоплювався Путіним, не пустили до України.

