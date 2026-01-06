Скандал з італійцем на кордоні: іноземцю Рокко заборонили в'їзд в Україну, подробиці (фото)

6 січня в соціальній мережі Threads розгорівся скандал через італійця, який прямував до України та відкрито розповідав про підтримку агресії Росії. Однак, як стало відомо з публікації Державної прикордонної служби України, чоловіка не пропустили через кордон.

Зокрема, на офіційній сторінці пресслужби ДПСУ у Facebook стало відомо, що прикордонники звернули увагу на допис небайдужої громадянки, який активно поширювали у соцмережах та ЗМІ. І в ньому йшлося про італійця з проросійськими поглядами, який планував в’їхати в Україну.

Коли 53-річний іноземець прибув до пункту пропуску, інспектори Державної прикордонної служби провели всі необхідні перевірки разом з іншими контролюючими службами.

За її результатами, чоловіку відмовили у перетині кордону та заборонили в’їзд в Україну на три роки.

"Фактично він має проросійські погляди, виправдовує збройну агресію рф проти України. Через порушення норм українського законодавства він і отримав відповідні рішення на кордоні. В’їхати в Україну він намагався автобусом через пункт пропуску "Чоп"", — зауважили у ДПСУ.

Окрім цього, журналісти "Суспільного" встановили особу італійця у соціальній мережі TilTok, що не зміг потрапити до україни. Ним виявився чоловік на ім’я Рокко. Ба більше, на його сторінці у описі профілю помітні прапори РФ. Також він публікував багато коменту пов’язаного із Росію, а свій останній пост, де помітне його обличчя написав, що їде до Росії, хоч і через Україну.

Скандал у Threads: проросійський італієць їхав до України

Нагадаємо, що 6 січня під час поїздки до українського кордону користувачка під ніком d__melnichenko опублікувала в соцмережі Threads історію про італійця, який їхав з нею в одному автобусі та відкрито вихваляв Росію і Володимира Путіна.

За словами жінки, іноземець критикував Україну та її президента, попри те що прямував на українську територію. Його висловлювання обурили пасажирів і спричинили широкий резонанс у мережі — користувачі почали активно обговорювати ситуацію та створювати меми.

Після розголосу стало відомо, що про інцидент вже дізналися прикордонники, а рішення щодо в’їзду чоловіка мали ухвалювати відповідно до закону.

