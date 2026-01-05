Репостить у TikTok відео з прапорами РФ: у мережі захейтили доньку мовної омбудсменки (фото)

У мережі з’явилася інформація про активність доньки Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської у TikTok, де вона поширювала контент із російською символікою та музикою. Йдеться про репости відео з прапорами РФ, російськими хештегами та композиціями виконавців із країни-агресора.

Про це стало відомо з репостів у соціальній мережі TikTok, скриншоти яких опублікував телеграм-канал "Україна Online: Новини". На оприлюднених зображеннях зафіксовано відео з російськими прапорами, хештегами російських міст, а також музичним супроводом гурту "Любэ".

Доньку мовної омбудсманки через репости у TikTok російських блогерів та символіки РФ Фото: Скриншот

Після цієї публікації Фокус переглянув профіль доньки мовної омбудсменки та з’ясував, що акаунт вже став "приватним". Усі репоснуті відео, які фігурували на скриншотах, стали недоступними для перегляду.

Донька мовної омбудсменки закрила свій профіль у TikTok після хейту

Крім того, зі скриншотів видно, що дівчина, ймовірно, цікавиться творчістю низки російських виконавців, зокрема репера Pharaoh та артиста Boulevard Depo, а також контентом російськомовних блогерів.

Окремо ЗМІ звернули увагу й на відео, які дівчина раніше публікувала у своїх соціальних мережах. Зокрема, деякі "lip sync" були зняті під музику російських артистів.

У коментарях під публікацією телеграм-каналу репости дівчини називали зрадою та лицемірством, критикували омбудсменку за виховання доньки, а також іронізували, що "патріотам можна все".

Коментарі під публікацією про репости у TikTok доньки мовної омбудсменки

Наразі Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська публічно не коментувала інформацію щодо контенту, який поширювала її донька, а також ситуацію навколо закриття профілю.

Донька Олени Івановської раніше вела соціальні мережі російською: деталі

Також, варто нагадати, що тема поведінки доньки мовної омбудсменки вже піднімалася раніше. В інтерв’ю виданню "Главком" Олена Івановська визнавала, що її донька певний час вела соціальні мережі російською мовою. При цьому посадовиця наголошувала, що в родинному колі вони завжди спілкуються українською.

За словами Івановської, вибір мови у соцмережах був зумовлений особливостями підліткового середовища. Вона зазначала, що багато підлітків, зокрема у великих містах, не демонструють мовної стійкості й часто обирають російську, бо бояться втрати увагу аудиторії.

"Я їй відповідаю, що варто ставати, мовляв, такою цікавою, щоб тебе і читали, і обговорювали українською",– розповіла омбудсменка.

Та все ж, вона запевнена, що змінити мовні погляди доньки їй вдалося за допомогою сімейниї історій, зокрема про репресії, яких зазнала їхня родина.

За її словами, дівчина сприйняла ці розповіді дуже особисто, після чого усвідомила важливість мови та перейшла на українську у своїх соцмережах.

Нагадаємо, що в новому інтерв’ю для журналістки Емми Антонюк Олена Івановська заявила, що українізація — це виклик, який має пройти кожен свідомий українець. Ба більше, за її словами, всі, хто вважає себе homo sapiens, уже давно це зробили.

Раніше Фокус писав, що у соцмережах розгорівся мовний скандал навколо олімпійської чемпіонки Ярослави Магучіх через допис користувача, який стверджував, що спортсменка нібито спілкується російською у повсякденному житті.