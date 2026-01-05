Усі, хто вважають себе homo sapiens, перейшли на українську, — мовна омбудсменка

Після 2022-го року сталася нова хвиля українізації, адже російська мова почала асоціюватися з військами РФ та викликати відчуття "небезпеки" в українців.

Водночас станом на зараз кількість людей, які хочуть перейти на українську, але не зробили це, залишається невеликою. Хоча цю ситуацію можна змінити. Про це заявила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська в інтерв'ю для проєкту "Це ніхто не буде дивитись".

Вона наголосила, що українізація — це той виклик, той процес і та дорога, яку має пройти кожен свідомий українець. Крім того, потрібно творити україномовний простір довкола себе.

Крім того уповноважена із захисту державної мови назвала абсурдною ситуацією, коли матері повинні відстоювати право здобувати освіти українською для своїх дітей.

Відео дня

За її словами, у 2022-му році російська мова почала викликати не просто заперечення, а відчуття "небезпеки".

"І це примушувало тих людей, які мали російську мову материнською, перейти на українську. І на сьогоднішній момент, як показують статистичні дані, цей потенціал, на жаль, вичерпаний. Усі, хто усвідомлює, хто вважає себе homo sapiens, хто розуміє причинно-наслідкові зв'язки — що мова не лише маркер нашої ідентичності, а це й мисленнєвий конструкт і визначальник нашої поведінкової стратегії — вони зробили свій вибір на користь державної мови", — розповіла Івановська.

Водночас вона визнала, що для інших громадян, які не перейшли на українську мову, тепер потрібно "знайти аргумент, який має в собі прагматику". Це потрібно, щоб пояснити, чим це може бути корисно.

На уточнююче питання журналістки про те, чи існує такий аргумент, адже в відкритому доступі є інформація про заборону української мови, про зв'язок російської мови та російських танків, Івановська наголосила, що такий аргумент є.

Зокрема, вона пояснила, що є "мільйони українців", які не чули про існування мовного законодавства, зокрема, про те, що послуги необхідно надавати українською мовою.

Також уповноважена із захисту державної мови розкритикувала батьків, які спілкуються з дітьми російською, вмикають російськомовні мультфільми та читають російськомовні книжки. Вона зазначила, що такі батьки помилково сподіваються, що в школі дитина вивчить українську, однак мовні звички формуються у віці до 6 років.

Натомість дослідження показують, що діти, які виховуються в україномовному середовищі, приходячи до школи мають певні переваги відносно тих, хто виховується в російськомовному, каже Івановська. За її словами, коли батьки дізнаються про ці дослідження, це змушує їх замислитися і перейти на українську у спілкуванні з дітьми, аби забезпечити легке засвоєння матеріалу для своєї дитини.

Нагадаємо, що електронна петиція з вимогою заблокувати російськомовні версії сайтів в Україні набрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути уряд.

Раніше Ігор Кондратюк заявив, що тим, кому не подобається, що у Львові розмовляють українською та звертаються до них державною мовою, потрібно поїхати до Польщі, адже поляки менш толерантні та швидше навчать таких осіб своєї мови.