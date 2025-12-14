"Навчать швидше": Кондратюк порадив виїхати до Польщі тим, хто не хоче вчити українську (відео)

Тим, кому не подобається, що у Львові розмовляють українською та звертаються до них державною мовою, потрібно поїхати до Польщі, адже поляки менш толерантні та швидше навчать таких осіб своєї мови.

Українці на порядок толерантніші, ніж поляки чи німці, заявив в коментарі телеканалу "НТА" український телеведучий Ігор Кондратюк.

Він пояснив, що зараз росіяни вбивають тих, хто розмовляє українською, палять українські книжки та зривають українські прапори.

"Що ще треба казати? Ну можна сказати "какая разница". Якщо "какая разница" — чемодан, вокзал, Самара", — сказав Кондратюк.

Телеведучий підкреслив, що в Україні потрібно дотримуватись норми, за якої людина не може влаштуватись на престижну чи державну роботу, не говорячи українською.

"Того, хто ходить по Львову, і ненавидить вас, які розмовляють українською мовою, обурюється, коли до нього звертаються, ну виїжджай далі — в Польщу. тебе поляки навчать швидше, ніж українці — це однозначно. Ми толерантніші", — наголосив Кондратюк.

Інтерв'ю Ігора Кондратюка

Нагадаємо, на Львівщині розгорівся скандал через російську музику у ресторані.

8 грудня блогерка Анна Алхім звинуватила жителів Львова в тому, що "50% українців не хочуть вчити українську мову".