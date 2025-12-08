"Гість попросив": на Львівщині розгорівся скандал через російську музику у ресторані (відео)

В одному із закладів харчування у селі Зимна Вода, що під Львовом, на повну гучність увімкнули російську музику. Це обурило громадськість, а адміністрації закладу довелось пояснювати як так трапилось.

Сам інцидент стався ввечері 7 грудня, повідомив місцевий телеграм-канал "Так люблю той Львів", який й оприлюднив відеодоказ того, що у ресторані грала російська музика.

"Ресторан "Скіфія" у Зимній Воді вмикає пісні російського виконавця під замовлення", — йдеться у підписі до відео.

Після розголосу та скандалу, який здійнявся у соцмережах, адміністрація закладу на офіційній сторінці в Інстаграмі пояснила, що музику замовив гість ресторану.

"Прийшов гість до музикантів, попросив увімкнути пісню з англійською назвою — ні у кого не виникло питання, що це може бути якась підстава. Її просто увімкнули, і гості, які сиділи у ресторані, одразу зреагували, і це одразу рознеслось всім інтернетом", — пояснила працівниця ресторану.

За її словами, основна проблема полягає в тому, що на той час та момент ніхто вчасно не зреагував, за що адміністрації "дуже прикро".

"Це просто випадок. Людський фактор. Це те, що ми не проконтролювали. Нам дуже за це прикро. Ми від усієї нашої команди приносимо щирі вибачення і запевняємо, що ті, хто причетний, несе відповідальність. І наступний плей-лист, який буде грати у нашому ресторані, буде затверджений і ретельно перевірятись, щоб такого більше ніколи не повторилось", — наголосила працівниця закладу.

