"Гость попросил": на Львовщине разгорелся скандал из-за русской музыки в ресторане (видео)

В одном из заведений питания в селе Зимняя Вода, что под Львовом, на полную громкость включили русскую музыку. Это возмутило общественность, а администрации заведения пришлось объяснять как так случилось.

Сам инцидент произошел вечером 7 декабря, сообщил местный телеграмм-канал "Так люблю тот Львов", который и обнародовал видеодоказательство того, что в ресторане играла русская музыка.

"Ресторан "Скифия" в Зимней Воде включает песни российского исполнителя под заказ", — говорится в подписи к видео.

После огласки и скандала, который поднялся в соцсетях, администрация заведения на официальной странице в Инстаграме объяснила, что музыку заказал гость ресторана.

"Пришел гость к музыкантам, попросил включить песню с английским названием — ни у кого не возник вопрос, что это может быть какая-то подстава. Ее просто включили, и гости, которые сидели в ресторане, сразу среагировали, и это сразу разнеслось по всему интернету", — пояснила работница ресторана.

Відео дня

По ее словам, основная проблема заключается в том, что на то время и момент никто вовремя не среагировал, за что администрации "очень обидно".

"Это просто случай. Человеческий фактор. Это то, что мы не проконтролировали. Нам очень за это обидно. Мы от всей нашей команды приносим искренние извинения и уверяем, что те, кто причастен, несет ответственность. И следующий плей-лист, который будет играть в нашем ресторане, будет утвержден и тщательно проверяться, чтобы такого больше никогда не повторилось", — отметила работница заведения.

Напомним, 8 декабря блогер Анна Алхим обвинила жителей Львова в том, что "50% украинцев не хотят учить украинский язык".

Фокус также писал о том, что во Львовской области артистов ансамбля "Гуцулия" избила незнакомая компания.