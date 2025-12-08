Артистов ансамбля "Гуцулия" избила незнакомая компания: в полиции раскрыли детали (видео)

Артисты национального ансамбля "Гуцулия" были вынуждены обращаться в полицию после того, как на них напали примерно девять незнакомцев. Среди полученных травм — сложный перелом со смещением и сотрясение мозга.

"После 10 000 километров, 25 концертов в Польше и Финляндии, представляя Украину и нашу культуру за рубежом, выполняя волонтерскую и культурно-дипломатическую миссию, артисты Ивано-Франковского национального ансамбля песни и танца "Гуцулия" возвращались домой. И уже в Украине, на заправке ОККО в городе Шептицкий (Червоноград), в 3 часа ночи (комендатский час) наш автобус стал местом жестокого нападения", — заявил художественный руководитель коллектива Василий Шеремета в Facebook.

На артистов напала группа из примерно шести "агрессивных молодых людей" и трех женщин. По словам Шереметы, они находились в неадекватном состоянии и ворвались в автобус. Незнакомцы разбрасывали вещи и провоцировали конфликт, а вскоре напали.

"Это не была "драка". Это было одностороннее нападение. Артисты пытались успокоить ситуацию, защищали девичий состав", — заявили в ансамбле.

В результате артисты получили травмы: сломанные носы, многочисленные ушибы, ушибы ребер, сотрясение мозга, сложный перелом со смещением, после которого необходима операция. Администраторшу также толкнули, она получила ушиб ребер и пережила сильный стресс.

"А уже в четверг выезд на выступления в Польше", — отметил художественный руководитель коллектива.

Артисты обратились в полицию. Однако Шеремета подчеркнул, что есть вопросы к действиям правоохранителей, которые приехали по вызову.

"На имеющемся видео и фото видно (просим прощения за нецензурную лексику), как после инцидента нападавшие не были задержаны, а полиция спокойно общалась с ними (руки в карманах), несмотря на нецензурную брань и агрессивное поведение с их стороны. (...) Заявление подано. Побои сняты. Мы ожидаем объективного и публичного расследования этого события", — отметил он.

Художественный руководитель ансамбля уточнил, что у нападавших "это не первый подвиг", вероятно, имея в виду, что ранее они уже попадали в поле зрения полиции.

Избиение артистов во Львовской области: реакция полиции

Пресс-служба полиция Львовской области прокомментировала инцидент.

"7 декабря около 3:30 на территории АЗС, расположенной на улице Львовской в городе Шептицкий, компания лиц совершила конфликт с водителем и пассажирами микроавтобуса — артистами одного из прикарпатских народных ансамблей, которые как раз возвращались из гастрольного тура в Ивано-Франковск и заехали на заправочную станцию", — передали в ведомстве.

Отмечается, что телесные повреждения получили трое артистов и водитель, все они являются жителями Ивано-Франковска в возрасте от 25 до 44 лет.

"У одного из пострадавших медики диагностировали перелом, у других — ушибы и ссадины. Установлены все участники инцидента, с ними проводятся следственные действия", — отметили в полиции.

Правоохранители возбудили дело о хулиганстве, за это может грозить ограничение свободы на срок до 5 лет или заключение на срок до 4 лет. Продолжается досудебное расследование.

