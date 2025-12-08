Пассажиропоток на границе снизился: в ГПСУ опровергли "массовый выезд" украинцев

Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию о якобы массовом выезде граждан за границу. По данным ведомства, в течение последних месяцев пассажиропоток на границе снизился, а в некоторые периоды преимущество наблюдалось именно на въезд в страну.

Об этом стало известно после того, как спикер ГПСУ Андрей Демченко прокомментировал ситуацию в ответ на вопрос журналиста относительно статистики ООН, которая свидетельствует о значительном количестве выездов украинцев из страны с октября по ноябрь этого года. Согласно данным международной организации, за этот период якобы покинули Украину примерно столько же людей, сколько за предыдущие девять месяцев.

Спикер подчеркнул, что официальные показатели Госпогранслужбы значительно отличаются от таких оценок и приводят совсем другую картину пересечений границы. Он отметил, что фактически пассажиропоток за последнее время снизился, а в определенные месяцы наблюдалось преимущество на въезд в страну.

Відео дня

Демченко рассказал, что если анализировать статистику по месяцам, то в течение июля и августа количество лиц, которые въезжали в Украину, превышало количество тех, кто выезжал. В сентябре ситуация изменилась в пользу выезда из страны, тогда как в октябре динамика выровнялась и соотношение между въездом и выездом составляло примерно 50 на 50. В ноябре снова преобладал въезд, что свидетельствует об определенном восстановлении внутреннего и транзитного движения в Украину.

Он также отметил, что эти показатели касаются прежде всего граждан Украины, которые составляют около 85% от общего количества людей, пересекающих государственную границу. При этом общая динамика осенних месяцев демонстрирует снижение активности на границе.

По его словам, в будние дни границу пересекает примерно 70 тысяч человек в обоих направлениях, а в выходные эта цифра колеблется на уровне не более 90 тысяч пересечений. Для сравнения, еще месяц назад даже в выходные пассажиропоток превышал 90 тысяч человек.

Демченко также пояснил, что традиционный рост движения через границу ожидается накануне новогодне-рождественских праздников, вероятно ближе к 20-м числам декабря, когда из-за праздничного периода происходит активизация поездок как за границу, так и на территорию Украины.

В завершение спикер подчеркнул, что официальная статистика ГПСУ не подтверждает данные ООН относительно массового отъезда граждан. По его словам, фактическая картина показывает снижение пассажиропотока, а также периодическое преимущество на въезд в страну.

Напомним, что по мнению нардепа Федора Вениславского, оснований для снижения призывного возраста в Украине нет. Он также отметил, что украинцы до 22 лет, которые воспользовались разрешением Кабмина на выезд за границу, после перемирия вернутся домой.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который ужесточает запрет на выезд за границу для критически важных во время мобилизации граждан. Документ предусматривает, что такие лица должны находиться в Украине и выполнять свои функции