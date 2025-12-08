Пасажиропотік на кордоні знизився: у ДПСУ спростували "масовий виїзд" українців

Державна прикордонна служба України спростувала інформацію про нібито масовий виїзд громадян за кордон. За даними відомства, упродовж останніх місяців пасажиропотік на кордоні знизився, а у деякі періоди перевага спостерігалася саме на в’їзд до країни.

Про це стало відомо після того, як речник ДПСУ Андрій Демченко прокоментував ситуацію у відповідь на запитання журналіста щодо статистики ООН, яка свідчить про значну кількість виїздів українців з країни з жовтня по листопад цього року. Згідно з даними міжнародної організації, за цей період нібито залишили Україну приблизно стільки ж людей, скільки за попередні дев’ять місяців.

Речник підкреслив, що офіційні показники Держприкордонслужби значно відрізняються від таких оцінок і наводять зовсім іншу картину перетинів кордону. Він зазначив, що фактично пасажиропотік за останній час знизився, а у певні місяці спостерігалася перевага на в’їзд до країни.

Демченко розповів, що якщо аналізувати статистику по місяцях, то протягом липня та серпня кількість осіб, які в’їжджали до України, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. У вересні ситуація змінилася на користь виїзду з країни, тоді як у жовтні динаміка вирівнялася і співвідношення між в’їздом та виїздом становило приблизно 50 на 50, а у листопаді знову переважав в’їзд.

Він також зазначив, що ці показники стосуються передусім громадян України, які становлять близько 85% від загальної кількості людей, що перетинають державний кордон. При цьому загальна динаміка осінніх місяців демонструє зниження активності на кордоні.

За його словами, у будні дні кордон перетинає приблизно 70 тисяч осіб в обох напрямках, а у вихідні ця цифра коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів. Для порівняння, ще місяць тому навіть у вихідні пасажиропотік перевищував 90 тисяч осіб.

Також Демченко пояснив, що традиційне зростання руху через кордон очікується напередодні новорічно-різдвяних свят, ймовірно ближче до 20-х чисел грудня, коли через святковий період відбувається активізація поїздок як за кордон, так і на територію України.

На завершення речник наголосив, що офіційна статистика ДПСУ не підтверджує дані ООН щодо масового від’їзду громадян. За його словами, фактична картина показує зниження пасажиропотоку, а також періодичну перевагу на в’їзд до країни.

