Артистів ансамблю "Гуцулія" побила незнайома компанія: у поліції розкрили деталі (відео)

Артисти національного ансамблю "Гуцулія" були змушені звертатись у поліцію після того, як на них напали приблизно дев'ятеро незнайомців. Серед отриманих травм — складний перелом зі зміщенням і струс мозку.

"Після 10 000 кілометрів, 25 концертів у Польщі та Фінляндії, представляючи Україну і нашу культуру за кордоном, виконуючи волонтерську та культурно-дипломатичну місію, артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю "Гуцулія" поверталися додому. І вже в Україні, на заправці ОККО в місті Шептицький (Червоноград), о 3 годині ночі (комендантська година) наш автобус став місцем жорстокого нападу", — заявив художній керівник колективу Василь Шеремета в Facebook.

На артистів напала група з приблизно шістьох "агресивних молодиків" та трьох жінок. Зі слів Шеремети, вони перебували у неадекватному стані та увірвались в автобус. Незнайомці розкидали речі та провокували конфлікт, а невдовзі напали.

"Це не була "бійка". Це був односторонній напад. Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад", — заявили в ансамблі.

В результаті артисти отримали травми: зламані носи, численні забої, забої ребер, струс мозку, складний перелом зі зміщенням, після якого необхідна операція. Адміністраторку також штовхнули, вона отримала забій ребер і пережила сильний стрес.

"А уже в четвер виїзд на виступи у Польщі", — зауважив художній керівник колективу.

Артисти звернулися до поліції. Однак Шеремета підкреслив, що є питання до дій правоохоронців, які приїхали за викликом.

"На наявному відео та фото видно (просимо вибачення за нецензурну лексику), як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними (руки в кишенях), попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку. (…) Заява подана. Побої знято. Ми очікуємо об’єктивного та публічного розслідування цієї події", — зауважив він.

Художній керівник ансамблю уточнив, що у нападників "це не перший подвиг", ймовірно, маючи на увазі, що раніше вони вже потрапляли у поле зору поліції.

Побиття артистів на Львівщині: реакція поліції

Пресслужба поліція Львівської області прокоментувала інцидент.

"7 грудня близько 3:30 на території АЗС, розташованої на вулиці Львівській у місті Шептицький, компанія осіб вчинила конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса — артистами одного з прикарпатських народних ансамблів, які саме поверталися з гастрольного туру в Івано-Франківськ та заїхали на заправну станцію", — передали у відомстві.

Зазначається, що тілесні ушкодження отримали троє артистів та водій, усі вони є мешканцями Івано-Франківська віком від 25 до 44 років.

"В одного з потерпілих медики діагностували перелом, в інших — забої та садна. Встановлені усі учасники інциденту, з ними тривають слідчі дії", — наголосили у поліції.

Правоохоронці порушили справу про хуліганство, за це може загрожувати обмеження волі на строк до 5 років або ув'язнення на строк до 4 років. Триває досудове розслідування.

