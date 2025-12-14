"Научат быстрее": Кондратюк посоветовал уехать в Польшу тем, кто не хочет учить украинский (видео)

Тем, кому не нравится, что во Львове разговаривают на украинском и обращаются к ним на государственном языке, нужно поехать в Польшу, ведь поляки менее толерантны и быстрее научат таких лиц своему языку.

Украинцы на порядок толерантнее, чем поляки или немцы, заявил в комментарии телеканалу "НТА" украинский телеведущий Игорь Кондратюк.

Он пояснил, что сейчас россияне убивают тех, кто говорит на украинском, жгут украинские книги и срывают украинские флаги.

"Что еще надо говорить? Ну можно сказать "какая разница". Если "какая разница" — чемодан, вокзал, Самара", — сказал Кондратюк.

Телеведущий подчеркнул, что в Украине нужно придерживаться нормы, при которой человек не может устроиться на престижную или государственную работу, не говоря на украинском.

"Того, кто ходит по Львову, и ненавидит вас, которые разговаривают на украинском языке, возмущается, когда к нему обращаются, ну выезжай дальше — в Польшу. тебя поляки научат быстрее, чем украинцы — это однозначно. Мы более толерантны", — подчеркнул Кондратюк.

Интервью Игоря Кондратюка

Напомним, на Львовщине разгорелся скандал из-за русской музыки в ресторане.

8 декабря блогер Анна Алхим обвинила жителей Львова в том, что "50% украинцев не хотят учить украинский язык".