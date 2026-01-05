Все, кто считают себя homo sapiens, перешли на украинский, — языковой омбудсмен

После 2022-го года произошла новая волна украинизации, ведь русский язык начал ассоциироваться с войсками РФ и вызывать ощущение "опасности" у украинцев.

В то же время по состоянию на сейчас количество людей, которые хотят перейти на украинский, но не сделали это, остается небольшим. Хотя эту ситуацию можно изменить. Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью для проекта "Это никто не будет смотреть".

Она подчеркнула, что украинизация — это тот вызов, тот процесс и та дорога, которую должен пройти каждый сознательный украинец. Кроме того, нужно создавать украиноязычное пространство вокруг себя.

Кроме того уполномоченная по защите государственного языка назвала абсурдной ситуацией, когда матери должны отстаивать право получать образование на украинском для своих детей.

По ее словам, в 2022-м году русский язык начал вызывать не просто отрицание, а ощущение "опасности".

"И это заставляло тех людей, которые имели русский язык материнским, перейти на украинский. И на сегодняшний момент, как показывают статистические данные, этот потенциал, к сожалению, исчерпан. Все, кто осознает, кто считает себя homo sapiens, кто понимает причинно-следственные связи — что язык не только маркер нашей идентичности, но это и мыслительный конструкт и определитель нашей поведенческой стратегии — они сделали свой выбор в пользу государственного языка", — рассказала Ивановская.

В то же время она признала, что для других граждан, которые не перешли на украинский язык, теперь нужно "найти аргумент, который имеет в себе прагматику". Это нужно, чтобы объяснить, чем это может быть полезно.

На уточняющий вопрос журналистки о том, существует ли такой аргумент, ведь в открытом доступе есть информация о запрете украинского языка, о связи русского языка и российских танков, Ивановская отметила, что такой аргумент есть.

В частности, она объяснила, что есть "миллионы украинцев", которые не слышали о существовании языкового законодательства, в частности, о том, что услуги необходимо предоставлять на украинском языке.

Также уполномоченная по защите государственного языка раскритиковала родителей, которые общаются с детьми на русском, включают русскоязычные мультфильмы и читают русскоязычные книги. Она отметила, что такие родители ошибочно надеются, что в школе ребенок выучит украинский, однако языковые привычки формируются в возрасте до 6 лет.

Зато исследования показывают, что дети, которые воспитываются в украиноязычной среде, приходя в школу имеют определенные преимущества относительно тех, кто воспитывается в русскоязычной, говорит Ивановская. По ее словам, когда родители узнают об этих исследованиях, это заставляет их задуматься и перейти на украинский в общении с детьми, чтобы обеспечить легкое усвоение материала для своего ребенка.

