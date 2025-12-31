"Яке ж розчарування": Магучіх захейтили в Threads через спілкування російською в побуті

У соцмережах спалахнув мовний скандал навколо олімпійської чемпіонки зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх після допису користувача, який заявив, що спортсменка у повсякденному житті нібито спілкується російською мовою.

Як написав на своїй сторінці в Threads користувач під ніком yaroslav_dubyna, він нібито побачив Ярославу Магучіх наживо та був розчарований, почувши, що вона спілкується "мовою Росії".

"Я думав вона і в житті розмовляє українською. Яке ж розчарування мене спіткало коли я почув як вона розмовляє мовою Росії. Це вкотре доводить що багато зірок України неідеальні", — йдеться в дописі.

У коментарях користувачі активно вступили в дискусію. Частина з них наголосила, що публічна мовна позиція медійної особи та її приватне спілкування — це різні речі. Зокрема, коментатори зазначали, що Магучіх як публічна персона принципово використовує українську мову в інтерв’ю та виступах.

"Вона як медійна персона розмовляє українською, щоб підтримати мову своєї країни медійно. А те як вона розмовляє дома — це її справи. Чи ти думаєш, що Зеленський, або Усик розмовляють дома українською теж? У мене для тебе погані новини", — написали в коментарях.

У дискусії з’явилися й ширші роздуми про мовне питання в умовах війни, зокрема одні коментатори наводили приклади українців за кордоном, які принципово говорять українською, і водночас військових у лавах ЗСУ, які залишаються російськомовними. Інші ж наголошували, що головне — знання та повага до державної мови, тоді як побутове спілкування кожен має право обирати самостійно.

Водночас частина учасників обговорення висловлювала критичну позицію. На їх думку, перехід на українську лише під час інтерв’ю та публічних заходів є недостатнім для реального розвитку мови.

"Це насправді дуже критично, що на мову переходять тільки на Інтервʼю і виступах. Якби й вдома розмовляли, тоді б дійсно мова жила і відроджувалась. А так, чекайте через років 30 нове нашестя "визволителів мови"", — написав користувач Threads.

На ситуацію також відреагував політичний коментатор і журналіст Денис Гороховський, який на своїй сторінці у Facebook нагадав, що чотири роки тому Ярослава Магучіх уже ставала об’єктом хвилі хейту в соцмережах.

"4 роки тому соцмережі труїли нашу Олімпійську чемпіонку Ярослава Магучіх. Не пам'ятаю вже навіть за що, але пам'ятаю, що тоді був серед тих, хто її публічно підтримав. Власне, минуло 4 роки й ситуація повторюється. Її знову цькують. Цього разу за те, що вона у побуті спілкується російською", — зауважив він.

На захист олімпійської чемпіонки також виступив український бізнесмен Гарік Корогодський. Він зазначив, що в його родині в побуті спілкуються російською, тоді як у публічному просторі він принципово використовує українську та системно вивчає її з викладачкою з Харкова. Бізнесмен підкреслив, що його діти є багатомовними, а рівень його української, за власними словами, часто перевищує мовні навички тих, хто дозволяє собі публічні нападки.

Якою мовою розмовляю Магучіх: у ФЛАУ пояснили

Як розповіла у коментарі 24 Каналу пресаташе ФЛАУ Ольга Ніколаєнко, звинувачення на адресу Ярослави Магучіх у використанні російської мови не відповідають дійсності. За її словами, чемпіонка ще до 24 лютого 2022 року перейшла на українську та активно використовує її у повсякденному житті.

"У повсякденному житті Ярослава вже давно й дуже багато спілкується українською. Вона, як і ще багато спортсменів, ще до 2022 перейшли на українську. А після 22-го багато хто робить це навіть у своїх сім'ях, які раніше були російськомовними", – сказала Ольга Ніколаєнко.

Також у коментарі жінка зазначила, що після початку повномасштабної війни багато спортсменів почали спілкуватися українською навіть у сім’ях, які раніше були російськомовними. Винятком залишаються лише міжнародні заходи, де для іноземних ЗМІ вони користуються англійською.

На момент публікації матеріалу сама Ярослава Магучіх не коментувала звинувачення на свою адресу.

