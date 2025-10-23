Ярослава Магучіх розповіла про свій "найбільший донат": кому допомогла чемпіонка (відео)

Українська легкоатлетка, яка спеціалізується на стрибках у висоту, Ярослава Магучіх розкрила суму свого найбільшого донату за час повномасштабної війни. Вона наголосила, що благодійність — це не змагання, і закликала долучатись до цього інших.

"Найбільший донат — це, звичайно, після Олімпіських ігор. Тоді мільйон гривень я задонатила", — розповіла олімпійська чемпіонка 2024 року і чемпіонка світу в ефірі подкасту "Гуртом та вщент".

Вона уточнила, що гроші пішли на збір блогера Ігоря Лаченкова, щоб закупити машини для військових. Ще один мільйон Магучіх задонатила UA Animals, але ці кошти були розділені між чотирма притулками.

"Насправді я дуже люблю тваринок. І люди можуть собі допомогти самі, а тваринки, на жаль, а нашому суспільстві потребують допомоги. Тому що, на жаль, через нас багато тварин на вулиці", — поділилась спортсменка.

Вона розповіла, що сама має кота з притулку. Чемпіонка закликала українців донатити будь-які суми, прийнятні для їхніх гаманців.

"Це не змагання. Донатьте, будь ласка. Кожні 1, 5, 20 гривень дуже допомагають. Тому не соромтеся", — наголосила вона.

