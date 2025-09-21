Єдина медаль української збірної: Ярослава Магучіх здобула бронзу на ЧС з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала бронзовою призеркою чемпіонату світу 2025 року зі стрибків у висоту, "узявши" 1,97 метри.

Третє місце Магучіх розділила з представницею Сербії Ангеліною Топіч, інформує Національний олімпійський комітет України.

"Золото" дісталося представниці Австралії Нікола Оліслагерс, яка узяла висоту 2,00 м з першої спроби, а "срібна" нагорода поклала у свою скарбничку Марія Жодзік з Польщі. Вона стрибнула на 2,00 м з третьої спроби.

Ярослава Магучіх висоти у 1,93 м та 1.97 м взяла з першої проби, а ось висота у 2.00 м спортсменці вже не підкорилася з першого стрибка, зокрема й через зливу, яка розпочалася у Токіо.

Бронзова медаль стала єдиною для української збірної на світовій першості з легкої атлетики, зазначають у НОК, додаючи, що для 24-річної українки це стало четвертою нагородою з чемпіонатів світу на відкритому повітрі: у 2023 році Ярослава Магучіх отримала золото, а у 2019 та 2022 роках виборола срібні нагороди.

Варто зазначити, що на цих змаганнях інша українка Юлія Левченко розділила п'яте місце з австралійкою Елеанор Паттерсон. Загалом же у фіналі змагалися 16 легкоатлеток.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх після одного стрибка пройшла у фінал Чемпіонату світу з легкої атлетики. Але японці обговорювали у мережі те, що більшу частину змагання українка просто проспала у спальному мішку на стадіоні.

У квітні Ярослава Магучіх стала кращою на першому етапі змагань "Діамантова ліга" та єдина підкорила рекордну висоту 1,97 м.