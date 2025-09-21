Единственная медаль украинской сборной: Ярослава Магучих завоевала бронзу на ЧМ по легкой атлетике

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала бронзовым призером чемпионата мира 2025 года по прыжкам в высоту, "взяв" 1,97 метра.

Третье место Магучих разделила с представительницей Сербии Ангелиной Топич, информирует Национальный олимпийский комитет Украины.

"Золото" досталось представительнице Австралии Никола Олислагерс, которая взяла высоту 2,00 м с первой попытки, а "серебряную" награду положила в свою копилку Мария Жодзик из Польши. Она прыгнула на 2,00 м с третьей попытки.

Ярослава Магучих прыгнула на 1,93 м и следующую отметку в 1.97 м взяла с первой пробы, а вот высота в 2.00 м спортсменке уже не покорилась с первого прыжка, в том числе и из-за ливня, который начался в Токио.

Бронзовая медаль стала единственной для украинской сборной на мировом первенстве по легкой атлетике, отмечают в НОК, добавляя, что для 24-летней украинки это стало четвертой наградой с чемпионатов мира на открытом воздухе: в 2023 году Ярослава Магучих получила золото, а в 2019 и 2022 годах завоевала серебряные награды.

Стоит отметить, что на этих соревнованиях другая украинка Юлия Левченко разделила пятое место с австралийкой Элеанор Паттерсон. Всего же в финале соревновались 16 легкоатлеток.

Напомним, Ярослава Магучих после одного прыжка прошла в финал Чемпионата мира по легкой атлетике. Но японцы обсуждали в сети то, что большую часть соревнования украинка просто проспала в спальном мешке на стадионе.

В апреле Ярослава Магучих стала лучшей на первом этапе соревнований "Бриллиантовая лига" и единственная покорила рекордную высоту 1,97 м.