"Спящая красавица таки существует": Магучих "разорвала" японские соцсети, — посольство (фото)

Ярослава Магучих после одного прыжка прошла в финал Чемпионата мира по легкой атлетике. Японцы обсуждают в сети то, что большую часть соревнования она проспала.

Related video

Фото и видео с украинской спортсменкой "разорвали японские соцсети". Людей поразило, что Магучих спала, находясь на отборочных соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на Мировом чемпионате по легкой атлетике в Токио. Об этом 19 сентября сообщили в Посольстве Украины в Японии.

Японцы пишут:

"Спящая красавица таки существует";

"Спит в спальнике — просыпается, чтобы с легкостью прыгнуть на 1,92 м с первой попытки — снова спит. Невероятно";

"Она вылезла из спальника только для того, чтобы прыгнуть, и чтобы передвинуть спальник в сухое место, когда пошел дождь".

В посольстве добавили, что 21 сентября будут болеть за Ярославу и Юлию Левченко в финале.

Одна из публикаций об украинской спортсменке в соцсети X набрала 9 миллионов просмотров.

"Магучих залезла в спальный мешок и уснула, как только начался отборочный раунд, но впервые появилась под дождем на высоте 1 м 92 см и преодолела ее с первой попытки. Затем она отошла в угол, чтобы спрятаться от дождя, и снова заснула. Соревнования продолжались, и она обеспечила себе место в финале", — отметило японское медиа в посте.

В интервью Anadolu Agency 18 августа Магучих рассказала, что знает о своем прозвище. Она поделилась, что начала спать во время соревнований еще в 2018 году. Сначала спортсменка приобрела для этого специальный матрас, а потом пришлось докупить спальный мешок, также она имеет одеяло для сна.

"Здесь хорошая температура, не жарко и не холодно, и это мне подходит. Я начала лежать, потому что стараюсь отдохнуть между соревнованиями", — пояснила украинка.

Магучих прошла в финал ЧМ с первого прыжка

Как передавали в "Суспільне Спорт", Лидер сборной Украины уже в четвертый раз за карьеру вышла в финал по прыжкам в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике, уверенно преодолев отборочные соревнования в Токио. Планки в 1,83 и 1,88 метра она пропустила, сразу взяв 1,92 метра. Этой высоты было достаточно, чтобы попасть в проходные топ-11.

"Перед чемпионатом рассчитывала, что буду прыгать 1.94 или 1.95 м. Однако мы пришли и решили прыгать 1.92 м. На 60% была уверенность, что этот один прыжок — и все, завершим квалификацию", — рассказала украинка.

По ее словам, в финале будет "ожесточенная борьба". Соревнования будут проходить 21 сентября и начнутся в 13:05 по Киеву. В них также будет участвовать другая легкоатлетка от Украины — Юлия Левченко.

"Будем делать с Юлей все, что от нас зависит. Уверена, что результаты будут выше двух метров", — добавила Магучих.

Напомним, по данным СМИ, после допинг-скандала и разрыва контракта с ФК "Челси" украинский футболист Михаил Мудрик собирается принять участие в Олимпийских играх 2028 года.

В ГПСУ 3 сентября заявляли, что схватили на границе группу нарушителей. Мужчины заплатили по 8 тысяч долларов, чтобы выехать под "прикрытием" ребенка. В медиа впоследствии проинформировали, что среди них был бывший вратарь киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Артур Рудько. Сейчас он якобы находится на БОВП.