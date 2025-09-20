Готовится выступить на Олимпиаде-2028: Мудрик после допинг-скандала меняет вид спорта, — СМИ

Украинский футболист, вингер лондонского футбольного клуба "Челси" Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

О новой цели Михаила Мудрика после допинг-скандала и разрыва контракта с ФК "Челси" пишет испанская ежедневная спортивная газета Marca 19 сентября. Лондонский клуб в январе 2023 года заплатил за украинца 100 миллионов евро, но через два года он был выведен из игры из-за обнаруженного в крови мельдония.

"Сегодня, шаг, который удивил спортивный мир, — Мудрик решил променять мяч на шиповки. Его цель — принять участие в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе как спринтер за сборную Украины", — пишут испанские журналисты.

По информации газеты, "физический потенциал" Мудрика не остался без внимания в Украине, и вместе с национальной сборной по спринту он тренируется под руководством бывших участников олимпиады. Для того, чтобы принять участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, ему нужно будет выполнить минимальные требования Всемирной легкоатлетической федерации и успешно пройти отборочные испытания на родине в 2027 году.

Журналисты напомнили, что во время своего дебютного матча за "Челси" в Премьер-лиге Михаил Мудрик побил рекорд скорости, разогнавшись до 36,67 км/ч, и теперь хочет побороться за олимпийскую медаль.

Мудрик тренируется с национальной сборной по спринту, чтобы принять участие в Олимпиаде 2028 Фото: The Independent

Допинг-скандал с Михаилом Мудриком: что известно

В пробе "А" допинг-теста украинского футболиста, бывшего игрока донецкого "Шахтера" и вингера футбольного клуба "Челси" Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество в декабре 2024 года. Мудрик через несколько дней прокомментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не употреблял запрещенного", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранителями, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Футбольная ассоциация Англии (FA) в июне 2025 года обвинила Мудрика в употреблении допинга — из-за этого футболисту, который не играл в официальных матчах с конца ноября, грозит дисквалификация на четыре года.

Журналист Игорь Бурбас 6 сентября заявлял со ссылкой на источники, что ФК "Челси" готовит иск против Украинской ассоциации футбола. По словам журналиста, расследование выявило, что Михаил Мудрик получил допинг в украинской сборной. Также журналист считает вероятной версию о том, что мельдоний попал в организм Мудрика через инъекцию со стволовыми клетками коровы.