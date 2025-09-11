"Челси" готовит иск против УАФ: журналист раскрыл новые детали допинг-скандала Мудрика (видео)

Журналист Игорь Бурбас поделился инсайдерской информацией относительно допинг-скандала, в который попал украинский футболист, вингер лондонского клуба "Челси" Михаил Мудрик. По данным журналиста, "Челси" готовит иск против Украинской ассоциации футбола, поскольку расследование показало, что футболист получил допинг в сборной.

Игорь Бурбас вспомнил скандал с Мудриком в видео на своем YouTube-канале BurBuzz. По словам журналиста, лондонский футбольный клуб в своем внутреннем расследовании пришел к выводу, что Михаил получал допинг в лагере сборной.

Журналист раскрыл инсайдерские детали о допинговом скандао Мудрика. На видео с 14:35.

Бурбас в видео утверждает, что "Челси" готовит иски против самого футболиста с требованием за трансфер, а также против УАФ, где по мнению руководства клуба игрок мог получить запрещенные препараты.

"Открою еще одну тайну, что по моей информации "Шахтер" сейчас тоже очень следит за ситуацией и изучает возможность судебного иска против УАФ за недополученные 30 млн евро, потому что Мудрика продавали за 70 плюс 30", — сказал Бурбас.

По его мнению, бонусы за победы "Челси" могли поступить на счет "Шахтера", если бы Мудрик был на поле и забивал голы.

Скандал с Мудриком: откуда мог взяться мельдоний

Относительно того, как допинг попал в организм Мудрика, Бурбас уверен, что мельдоний был в инъекции со стволовыми клетками коровы. По словам журналиста, футболист жаловался на боль в колене, и физиотерапевт сборной Украины Иван Поробия сделал ему инъекцию, в которую мельдоний мог попасть через корм домашнего скота.

"Мудрик абсолютно не знал, что ему кололи допинг, и это подтвердило независимое расследование. Он свою ответственность понесет за то, что он позволил ввести в его организм мельдоний, который содержался в стволовых клетках", — отметил Бурбас.

Он также утверждает, что президент УАФ Андрей Шевченко ни разу не позвонил Михаилу Мудрику, чтобы поддержать или оказать какую-то помощь, и "максимально отстранился".

"При этом Шевченко, скорее всего, сам давал разрешение колоть Мудрику эти стволовые клетки, которые Шевченко заходят, он пользуется ими для омоложения своего организма. А сейчас он понимает, что рассказать правду — это имиджевые риски", — заявил журналист.

В УАФ и футбольном клубе "Шахтер" на момент публикации материала не комментировали информацию Игоря Бурбаса о судебных исках. Президент УАФ Андрей Шевченко также не давал комментариев относительно слов журналиста.

Мудрик был полузащитником ФК "Шахтер" Фото: Twitter

Скандал с Мудриком: детали

В допинг-тесте Михаила Мудрика обнаружили запрещенное вещество мельдоний в декабре 2024 года. 17 декабря на официальном сайте "Челси" появилось официальное заявление, в котором клуб сообщил, что будет сотрудничать с соответствующими органами для расследования допинг-скандала. Сам Мудрик заявил, что"никогда сознательно не употреблял запрещенного".

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила Михаила Мудрика в употреблении допинга 19 июня. Издание The Athletic отмечало, что футболисту за нарушение антидопинговых правил грозит дисквалификация на 4 года.