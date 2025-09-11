"Челсі" готує позов проти УАФ: журналіст розкрив нові деталі допінг-скандалу Мудрика (відео)

Журналіст Ігор Бурбас поділився інсайдерською інформацією щодо допінг-скандалу, в який потрапив український футболіст, вінгер лондонського клубу "Челсі" Михайло Мудрик. За даними журналіста, "Челсі" готує позов проти Української асоціації футболу, оскільки розслідування показало, що футболіст отримав допінг у збірній.

Ігор Бурбас згадав скандал з Мудриком у відео на своєму YouTube-каналі BurBuzz. За словами журналіста, лондонський футбольний клуб у своєму внутрішньому розслідуванні дійшов висновку, що Михайло отримував допінг у таборі збірної.

Журналіст розкрив інсайдерські деталі про допінговий скандао Мудрика. На відео з 14:35.

Бурбас у відео стверджує, що "Челсі" готує позови проти самого футболіста з вимогою за трансфер, а також проти УАФ, де на думку керівництва клубу гравець міг отримати заборонені препарати.

"Відкрию ще одну таємницю, що за моєю інформацією "Шахтар" зараз теж дуже слідкує за ситуацією і вивчає можливість судового позову проти УАФ за недоотримані 30 млн євро, тому що Мудрика продавали за 70 плюс 30", — сказав Бурбас.

На його думку, бонуси за перемоги "Челсі" могли надійти на рахунок "Шахтаря", якби Мудрик був на полі та забивав голи.

Скандал з Мудриком: звідки міг взятися мельдоній

Щодо того, як допінг потрапив в організм Мудрика, Бурбас впевнений, що мельдоній був в ін'єкції зі стовбуровими клітинами корови. За словами журналіста, футболіст скаржився на біль в коліні, і фізіотерапевт збірної України Іван Поробія зробив йому ін'єкцію, в яку мельдоній міг потрапити через корм домашньої худоби.

"Мудрик абсолютно не знав, що йому кололи допінг, і це підтвердило незалежне розслідування. Він свою відповідальність понесе за те, що він дозволив ввести в його організм мельдоній, який містився в стовбурових клітинах", — зазначив Бурбас.

Він також стверджує, що президент УАФ Андрій Шевченко жодного разу не зателефонував Михайлу Мудрику, щоб підтримати чи надати якусь допомогу, та "максимально відсторонився".

"При цьому Шевченко, швидше за все, сам давав дозвіл колоти Мудрику ці стовбурові клітини, які Шевченку заходять, він користується ними для омолодження свого організму. А зараз він розуміє, що розказати правду — це іміджеві ризики", — заявив журналіст.

В УАФ і футбольному клубі "Шахтар" на момент публікації матеріалу не коментували інформацію Ігоря Бурбаса про судові позови. Президент УАФ Андрій Шевченко також не давав коментарів щодо слів журналіста.

Мудрик був півзахисником ФК "Шахтар" Фото: Twitter

Скандал з Мудриком: деталі

У допінг-тесті Михайла Мудрика виявили заборонену речовину мельдоній в грудні 2024 року. 17 грудня на офіційному сайті "Челсі" з'явилася офіційна заява, в якій клуб повідомив, що співпрацюватиме з відповідними органами для розслідування допінг-скандалу. Сам Мудрик заявив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого".

Футбольна асоціація Англії (FA) звинуватила Михайла Мудрика у вживанні допінгу 19 червня. Видання The Athletic зазначало, що футболісту за порушення антидопінгових правил загрожує дискваліфікація на 4 роки.