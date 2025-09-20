Готується виступити на Олімпіаді-2028: Мудрик після допінг-скандалу змінює вид спорту, — ЗМІ

Український футболіст, вінгер лондонського футбольного клубу "Челсі" Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Related video

Про нову мету Михайла Мудрика після допінг-скандалу та розриву контракту з ФК "Челсі" пише іспанська щоденна спортивна газета Marca 19 вересня. Лондонський клуб у січні 2023 року заплатив за українця 100 мільйонів євро, та за два роки він був виведений з гри через виявлений в крові мельдоній.

"Сьогодні, крок, який здивував спортивний світ, — Мудрик вирішив проміняти м'яч на шиповки. Його мета — взяти участь в Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі як спринтер за збірну України", — пишуть іспанські журналісти.

За інформацією газети, "фізичний потенціал" Мудрика не залишився без уваги в Україні, і разом із національною збірною зі спринту він тренується під керівництвом колишніх учасників олімпіади. Для того, щоб взяти участь в Олімпійських іграх в Лос-Анджелесі, йому потрібно буде виконати мінімальні вимоги Всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбіркові випробування на батьківщині у 2027 році.

Журналісти нагадали, що під час свого дебютного матчу за "Челсі" в Прем'єр-лізі Михайло Мудрик побив рекорд швидкості, розігнавшись до 36,67 км/год, і тепер хоче позмагатися за олімпійську медаль.

Мудрик тренується з національною збірною зі спринту, щоб взяти участь в Олімпіаді 2028 Фото: The Independent

Допінг-скандал з Михайлом Мудриком: що відомо

У пробі "А" допінг-тесту українського футболіста, колишнього гравця донецького "Шахтаря" та вінгера футбольного клубу "Челсі" Михайла Мудрика виявили заборонену речовину в грудні 2024 року. Мудрик за кілька днів прокоментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Футбольна асоціація Англії (FA) в червні 2025 року звинуватила Мудрика у вживанні допінгу — через це футболісту, який не грав в офіційних матчах з кінця листопада, загрожує дискваліфікація на чотири роки.

Журналіст Ігор Бурбас 6 вересня заявляв з посиланням на джерела, що ФК "Челсі" готує позов проти Української асоціації футболу. За словами журналіста, розслідування виявило, що Михайло Мудрик отримав допінг в українській збірній. Також журналіст вважає вірогідною версію про те, що мельдоній потрапив в організм Мудрика через ін'єкцію зі стовбуровими клітинами корови.