"Спляча красуня таки існує": Магучіх "розірвала" японські соцмережі, — посольство (фото)

Ярослава Магучіх після одного стрибка пройшла у фінал Чемпіонату світу з легкої атлетики. Японці обговорюють у мережі те, що більше частину змагання вона проспала.

Related video

Фото і відео з українською спортсменкою "розірвали японські соцмережі". Людей вразило, що Магучіх спала, перебуваючи на відбіркових змаганнях зі стрибків у висоту серед жінок на Світовому чемпіонаті з легкої атлетики в Токіо. Про це 19 вересня повідомили у Посольстві України в Японії.

Японці пишуть:

"Спляча красуня таки існує";

"Спить у спальнику — прокидається, щоб з легкістю стрибнути на 1,92 м з першої спроби — знову спить. Неймовірно";

"Вона вилізла зі спальника лише для того, щоб стрибнути, і щоб пересунути спальник в сухе місце, коли пішов дощ".

У посольстві додали, що 21 вересня вболіватимуть за Ярославу та Юлію Левченко у фіналі.

Одна з публікацій про українську спортсменку у соцмережі X набрала 9 мільйонів переглядів.

"Магучіх залізла у спальний мішок і заснула, як тільки розпочався відбірковий раунд, але вперше з'явилася під дощем на висоті 1 м 92 см і подолала її з першої спроби. Потім вона відійшла у куток, щоб сховатись від дощу, і знову заснула. Змагання продовжувалися, і вона забезпечила собі місце у фіналі", — зазначило японське медіа у пості.

В інтерв'ю Anadolu Agency 18 серпня Магучіх розповіла, що знає про своє прізвисько. Вона поділилась, що почала спати під час змагань ще у 2018 році. Спочатку спортсменка придбала для цього спеціальний матрац, а потім довелося докупити спальний мішок, також вона має ковдру для сну.

"Тут хороша температура, не спекотно і не холодно, і це мені підходить. Я почала лежати, бо намагаюся відпочити між змаганнями", — пояснила українка.

Магучіх пройшла у фінал ЧС з першого стрибка

Як передавали у "Суспільне Спорт", Лідерка збірної України вже вчетверте за кар'єру вийшла у фінал зі стрибків у висоту на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, впевнено подолавши відбіркові змагання у Токіо. Планки у 1,83 та 1,88 метра вона пропустила, одразу взявши 1,92 метра. Цієї висоти було достатньо, щоб потрапити у прохідні топ-11.

"Перед чемпіонатом розраховувала, що стрибатиму 1.94 чи 1.95 м. Проте ми прийшли та вирішили стрибати 1.92 м. На 60% мала впевненість, що цей один стрибок — і все, завершимо кваліфікацію", — розповіла українка.

З її слів, у фіналі буде "запекла боротьба". Змагання проходитимуть 21 вересня й почнуться о 13:05 за Києвом. У них також братиме участь інша легкоатлетка від України — Юлія Левченко.

"Будемо робити з Юлею все, що від нас залежить. Впевнена, що результати будуть вищі за два метри", — додала Магучіх.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, після допінг-скандалу та розриву контракту з ФК "Челсі" український футболіст Михайло Мудрик збирається взяти участь в Олімпійських іграх 2028 року.

У ДПСУ 3 вересня заявляли, що схопили на кордоні групу порушників. Чоловіки заплатили по 8 тисяч доларів, щоб виїхати під "прикриттям" дитини. У медіа згодом проінформували, що серед них був колишній воротар київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артур Рудько. Нині він нібито перебуває на БЗВП.