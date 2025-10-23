Ярослава Магучих рассказала о своем "самом большом донате": кому помогла чемпионка (видео)

Украинская легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту, Ярослава Магучих раскрыла сумму своего крупнейшего доната за время полномасштабной войны. Она подчеркнула, что благотворительность — это не соревнование, и призвала приобщаться к этому других.

"Самый большой донат — это, конечно, после Олимпийских игр. Тогда миллион гривен я задонатила", — рассказала олимпийская чемпионка 2024 года и чемпионка мира в эфире подкаста "Гуртом та вщент".

О самых больших донатах — с 29:51

Она уточнила, что деньги пошли на сбор блогера Игоря Лаченкова, чтобы закупить машины для военных. Еще один миллион Магучих задонатила UA Animals, но эти средства были разделены между четырьмя приютами.

"На самом деле я очень люблю животных. И люди могут себе помочь сами, а животные, к сожалению, а нашем обществе нуждаются в помощи. Потому что, к сожалению, из-за нас много животных на улице", — поделилась спортсменка.

Она рассказала, что сама имеет кота из приюта. Чемпионка призвала украинцев донатить любые суммы, приемлемые для их кошельков.

"Это не соревнование. Донатьте, пожалуйста. Каждые 1, 5, 20 гривен очень помогают. Поэтому не стесняйтесь", — подчеркнула она.

Напомним, в сентябре японцы обсуждали, что "спящая красавица таки существует", ведь украинская спортсменка Ярослава Магучих проспала большую часть отборочных соревнований по прыжкам в высоту на Мировом чемпионате по легкой атлетике в Токио.

Украинская легкоатлетка завоевала третье место на Чемпионате мира 2025 года, которое разделила с австралийкой Николой Олислагерс. Она "взяла" высоты в 1,93 метра и 1.97 метра с первой попытки.