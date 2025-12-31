"Какое же разочарование": Магучих захейтили в Threads из-за общения на русском в быту

В соцсетях вспыхнул языковой скандал вокруг олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих после сообщения пользователя, который заявил, что спортсменка в повседневной жизни якобы общается на русском языке.

Как написал на своей странице в Threads пользователь под ником yaroslav_dubyna, он якобы увидел Ярославу Магучих вживую и был разочарован, услышав, что она общается на "языке России".

"Я думал она и в жизни разговаривает на украинском. Какое же разочарование меня постигло когда я услышал как она разговаривает на языке России. Это в очередной раз доказывает, что многие звезды Украины неидеальны", — говорится в заметке.

Магучих захейтили в Threads из-за общения на русском в быту Фото: Скриншот

В комментариях пользователи активно вступили в дискуссию. Часть из них отметила, что публичная языковая позиция медийного лица и его частное общение — это разные вещи. В частности, комментаторы отмечали, что Магучих как публичная персона принципиально использует украинский язык в интервью и выступлениях.

"Она как медийная персона разговаривает на украинском, чтобы поддержать язык своей страны медийно. А то как она разговаривает дома — это ее дела. Или ты думаешь, что Зеленский, или Усик разговаривают дома на украинском тоже? У меня для тебя плохие новости", — написали в комментариях.

В дискуссии появились и более широкие размышления о языковом вопросе в условиях войны, в частности одни комментаторы приводили примеры украинцев за рубежом, которые принципиально говорят на украинском, и одновременно военных в рядах ВСУ, которые остаются русскоязычными. Другие же отмечали, что главное — знание и уважение к государственному языку, тогда как бытовое общение каждый имеет право выбирать самостоятельно.

В то же время часть участников обсуждения высказывала критическую позицию. По их мнению, переход на украинский только во время интервью и публичных мероприятий недостаточен для реального развития языка.

"Это на самом деле очень критично, что на язык переходят только на интервью и выступлениях. Если бы и дома разговаривали, тогда бы действительно язык жил и возрождался. А так, ждите через лет 30 новое нашествие "освободителей языка"", — написал пользователь Threads.

На ситуацию также отреагировал политический комментатор и журналист Денис Гороховский, который на своей странице в Facebook напомнил, что четыре года назад Ярослава Магучих уже становилась объектом волны хейта в соцсетях.

Денис Гороховский высказался о хейте в отношении Магучих Фото: Скриншот

"4 года назад соцсети травили нашу Олимпийскую чемпионку Ярослава Магучих. Не помню уже даже за что, но помню, что тогда был среди тех, кто ее публично поддержал. Собственно, прошло 4 года и ситуация повторяется. Ее снова травят. На этот раз за то, что она в быту общается на русском", — отметил он.

В защиту олимпийской чемпионки также выступил украинский бизнесмен Гарик Корогодский. Он отметил, что в его семье в быту общаются на русском, тогда как в публичном пространстве он принципиально использует украинский и системно изучает его с преподавательницей из Харькова. Бизнесмен подчеркнул, что его дети являются многоязычными, а уровень его украинского, по собственным словам, часто превышает языковые навыки тех, кто позволяет себе публичные нападки.

Гарик Корогодский поддержал Ярославу Магучих Фото: Скриншот

На каком языке разговариваю Магучих: в ФЛАУ объяснили

Как рассказала в комментарии 24 Каналу пресс-атташе ФЛАУ Ольга Николаенко, обвинения в адрес Ярославы Магучих в использовании русского языка не соответствуют действительности. По ее словам, чемпионка еще до 24 февраля 2022 года перешла на украинский и активно использует его в повседневной жизни.

"В повседневной жизни Ярослава уже давно и очень много общается на украинском. Она, как и еще многие спортсмены, еще до 2022 перешли на украинский. А после 22-го многие делают это даже в своих семьях, которые раньше были русскоязычными", — сказала Ольга Николаенко.

Также в комментарии женщина отметила, что после начала полномасштабной войны многие спортсмены начали общаться на украинском даже в семьях, которые ранее были русскоязычными. Исключением остаются только международные мероприятия, где для иностранных СМИ они пользуются английским.

На момент публикации материала сама Ярослава Магучих не комментировала обвинения в свой адрес.

Напомним, что Ярослава Магучих после Олимпийских игр задонатила на ВСУ миллион гривен, и это вклад она считает "самым большим".

Также Фокус писал, что в сентябре Ярослава Магучих стала бронзовым призером чемпионата мира 2025 года по прыжкам в высоту, "взяв" 1,97 метра.