Чому українці чекають, коли італієць доїде до кордону: в мережі завірусився скандал в автобусі

В мережі шириться скандал з італійцем, який нібито їде автобусом в Україну і висловлює при цьому свою підтримку Володимиру Путіну. Українці роблять меми про ситуацію та сподіваються, що чоловіка не пропустять прикордонники.

Історію про італійця, який їде на кордон України двоповерховим автобусом, опублікувала в Threads 6 січня українка Дар'я під ніком d__melnichenko. За її словами, чоловіка звати Рокко.

За словами Дар'ї, під час 10-хвилинної зупинки з автобуса вийшла пара — українка з італійцем. Іноземець при цьому був у вишиванці, яку, за його словами, йому подарувала кохана, до дому якої вони їдуть разом. Авторка допису говорила по роботі італійською мовою, тому чоловік підійшов до неї з наміром поговорити.

"І тут він починає мені розказувати, яка х***а в нас країна, який у нас х***й президент, і що він поважає Путіна, і який він молодець", — розповіла Дар'я.

Відео дня

На зауваження, що тоді йому не варто їхати в Україну, італієць обурився, що там дім його жінки — і вона такої самої думки про російського диктатора.

"І тепер я просто чекаю, поки ми приїдемо до українського кордону", — зазначила авторка.

Українка в Threads обурилася словами італійця про Зеленського Фото: скриншот

Одна з пасажирок автобуса, яка сказала, що розуміє італійську, за словами Дар'ї, пообіцяла підійти до прикордонників і не допустити, щоб чоловік заїхав.

"Я зроблю все, я ляжу, але воно не заїде в Україну", — заявила українка.

Італієць Рокко викликав хвилю обговорень

Скандал з італійцем викликав хвилю обговорень в Threads. Багато українців допитувалися, у чому справа, інші робити меми про ситуацію.

В Threads публікують меми про італійця, який прямує до італійського кордону Фото: скриншот

Українці роблять меми про італійця Рокко Фото: скриншот

Інші користувачі пояснюють ситуацію тим, хто щойно наштовхнувся на дописи, та цікавляться, як реагували на неї інші пасажири автобуса.

В Threads викликав велику цікавіть конфлікт з італійцем в автобусі Фото: скриншот

Італієць на кордоні

О 12:02 Дар'я повідомила, що автобус під'їхав до кордону з Україною. На момент публікації новини невідомо, чим закінчилася історія та чи пропустили прикордонники італійця Рокко.

Журналіст Віталій Глагола заявив, що за його інформацією станом на 12:56 автобус з італійцем уже перебував на КПП "Чоп — Загонь". Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі Глаголі сказав, що прикордонникам відомо про ситуацію, яка набула розголосу в Threads.

"Під час прибуття цієї особи до пункту пропуску щодо нього здійснюються всі передбачені законом заходи прикордонного контролю. Рішення ухвалюватимуться виключно у правовому полі", — сказав речник ДПСУ.

За словами журналіста Глаголи, в Службі безпеки України також знають про історію з італійцем.

За інформацією джерел Фокусу в ДПСУ, італійця перевіряють на КПП "Чоп" і "в Україну не пустять".

Нагадаємо, 3 січня в мережі спалахнув скандал через колядників у лікарні в Дніпропетровській області. Колядників обурило, що лікар не пустив їх до медичного закладу.

Українську тенісистку Надію Кіченок захейтили за фото з ексросіянками, з якими вона святкувала Новий рік.